梁嘉莹被追問寸爆吳芷靖風波即黑面　倪樂琳幫手解圍

港姐亞軍梁嘉莹賽後是非不斷，先被指鬆踭冠軍倪樂琳，再爆出寸爆落選佳麗吳芷靖，叫對方來屆花錢買冠軍，雖然她否認事件，但卻被吳芷靖一句「觀眾有眼睇！」親證其事，梁嘉莹出席活動被追問事件時立即黑面！

出爐港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐王汛文，今晚（27日）出席慈善晚宴，提到跟吳芷靖的風波時，梁嘉莹表示事情已過，不想再回應：「我哋Move On啦！（你疑似講大話，唔使澄清？）雙方都回應過，唔想再回應。（一世孭住講大話？）我同佢私下有傾過，唔需要再回應。（佢話冇再聯絡，幾時傾？）前2日有傾過。」身旁王汛文即表示眾佳麗日前在公司有見過面，但問她是否見證二人有傾談此事？她表示只想解釋大家有見過面，記者再追問梁嘉莹跟對方談話內容，及問她有否感覺被對方「啄住」？她即開始不知所措並面有難色，此時倪樂琳即為她解圍説：「我覺得芷靖唔係『啄住』嘉莹，大家都唔會『啄住』大家，15個女仔各有各性格，有少少小摩擦我覺得正常，同爸爸媽媽有時都有啲小爭執。」笑問她會否請二人食飯作「和事老」擺平事件？她笑言：「又Ok喎，諗得過。（你埋單？）吓！？為咗可以平息呢件事我覺得Ok嘅。」她更講笑言擔心大家會扮紛爭來要她請食飯。

談到她日前跟7位佳麗聚頭，問到為何有如此組合？她解釋原先是3位到新加坡拍外景的佳麗相約：「後來菲律賓Team又約食飯所以就一齊食，結果最後8個人，雖然未齊人，但話過會請食飯，又係選完第一餐飯，唔埋單又唔係咁好，所以就我埋單。」她表示秦冀文已回日本讀書，因此或會變成14位佳麗聚餐，不過要夾好大家時間。

問到季軍楊梓瑤現時似乎已跟楊枝甘露掛鈎，問她會否考慮出自家品牌楊枝甘露？她表示媽咪的確有考慮過開店：「因為我媽咪叫楊柳，我個名有楊梓，我啲Fans依叫甘露，我同Fans夾埋叫『楊梓甘露』。」