《港女野人》下季拒男藝人加盟　胡美貽驚亂除褲嚇親人

藝人何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、胡美貽（Nicole）和廖慧儀（Jessica）4位女主持，今晚（27日）現身無綫真人騷《港女野人奇異記》Chill Dining活動，齊齊欣賞節目結局，而原定會出席的嘉賓吳浩康因事缺席。

Honey和Nicole對於節目來到尾聲大感不捨，不過Honey信心十足地表示節目一定會有第三季：「因為實在太好睇啦。」問到第三季想去甚麼地方拍？Honey就言想租旅行車Camping ，而Nicole就指想去尼泊爾：「因為近喜馬拉雅山，我想去爬山。」提到下一季會否考慮加入男藝人一齊玩？Honey和Nicole即耍手擰頭，直指怕男藝人跟不上她們的節奏，稱她們4位女主持給不到戀愛感覺，說：「因為我哋4個人做嘢好Raw，我驚到時我哋突然間除咗條褲，嚇親各位男仔，驚佢唔舒服。」又言4人已經默契十足，能夠互補不足。

提到吳浩康，Honey就大爆因為節目編審同導演喜歡吳浩康，所以才邀請了他為節目聲音導航，不過她們都大讚吳浩康聲音好聽，問到下一季4位女主持會否親自為節目聲音導航？Honey和Nicole就笑言不會：「因為我哋始終唔係旅遊節目，而且由第三者去睇，畀佢笑會係另一種感覺。」至於提到節目中有好多危險場面，她們指事前會做足準備功夫，所以不建議一般人挑戰，又分享有一次Nicole在山上差點掉下去：「嗰次Nicole差錯腳，差啲跌落去會死，好彩最後攝影師捉住佢，編審同導演都嚇親。」Nicole更指為拍攝節目，全身布滿瘀青。