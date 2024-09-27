謝安琪晚裝胸口位有啲鬆：黐咗膠紙好安全！

藝人謝安琪和吳家忻（Kayan9896）今晚（27日）出席活動，謝安琪穿着白色晚裝亮相，胸口位置略鬆身有點牙煙，她表示黐了膠紙好安全不怕走光。向來注重皮膚護理的她，對近年流行家用美容儀甚有研究，她分享朋友經驗：「我啲朋友自己暗啞底用又唔出聲，用完輪廓突出，個鼻都高咗。 （你用咗鼻有冇高咗？ ）我唔知，不過皮膚係緊緻及提升咗，同埋覺得扮靚係一種樂趣，享受愛護自己嘅時間。」

謝安琪指老公張繼聰也貪靚，讚老公皮膚也有改善，至於大仔張瞻正值青春期，有生暗瘡煩惱，很開心兒子也開始着重護膚，覺得護膚無論男女都需要，護理這個觀念應該由細灌輸。張瞻明年將考大學。她指兒子從小學到中學13年來，第一次好認真去讀書，好感動，無論成績如何，她覺得也不重要，因為有努力過，並向兒子說：「依家覺醒發奮唔緊要，一啲都唔遲。」對於兒子有意將來到外地升讀大學過獨立生活，她現在想起已經不捨得，幻想送機一刻更會眼濕濕，好希望將來陪伴兒子到外國升學，她已計劃好做「隱型人」，只希望搬近兒子，有需要時出手幫忙，讓兒子更快適應大學生活。她表示現在更珍惜與兒子相處，經常派心給他，兒子覺得這個阿媽好搞笑，她覺得對仔女的愛是要講出口，亦讚兒子好窩心，經常錄窩心短訊給她。

Kayan早前獲邀出席米蘭和巴黎時裝周睇騷，是人生第一次踏足歐洲工作，讓她眼界大開，由於聽聞歐洲小偷猖獗，為保護財物，心情更加緊張，此行遇上不少時裝逹人外，還遇上意大利奧運隊運動員，立即集郵。原來今晚完成活動後，她又搭夜機起程再飛一轉巴黎，出席其他品牌在時裝周的活動，雖然頻樸，但享受工作不介意辛苦。

提到她早前被網民認錯她是鄭融，Kayan表示不介意，反問記者像不像？曾經與鄭融見過一次面，可能髮色和高度似，笑言自己撞樣好多人，但不好意思自己說出口，自嘲有點似卡通人物藍精靈。提到11月舉行的明星籃球賽，可會私下向謝安琪要求張繼聰讓去出賽？Kayan笑言：「唔會用呢啲旁門左道招數，我會到時直接叫張繼聰畀我落場。」自爆人生只打過一兩次籃球，希望屆時有機會射波，希望大家畀信心她。

早前Kayan生日，與男友、名媛薛芷倫兒子馬桂烽簡單食飯慶祝，透露收到男友的生日禮物，是她喜歡的褲，證明男友對她相當上心，她卻撒嬌表示：「之前提過好鍾意，不過我都有再提多次嘅！」男友媽媽薛芷倫早前盆骨意外受傷，她有聽伯母提及，也有關心慰問，知道正在康復中，與伯母經常一起食飯，讚伯母好鬆容，交往冇問題。