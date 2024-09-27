兩代AV天后　床技比併

每個年代都有當代嘅AV天后，佢哋除咗聲色藝俱全，而且仲散發出獨特個人魅力，迷盡廣大AV迷，所以作品長拍長有，同男優砌到冇停手！今日就搵來兩代AV天后比併一番，就係波多野結衣同美園和花，睇吓邊個實力最強喇！

媚態萬千

喺2008年出道嘅波多野結衣，至今已經活躍咗足足16個年頭，雖然年紀都有36歲，但係駐顏有術，個樣愈來愈明艷照人，更有「暗黑版志玲」之稱，就知佢真係索到啪啪聲啦！

不過結衣嘅AV女優生涯並唔係一帆風順，出道之後人氣有起有落，喺低潮時拍過無格仔AV，然而經歷過風雨洗禮之後，結衣嘅表現變得更加悅目出色，每次演出都媚態萬千，加埋熟練嘅技巧輕易將對手征服，令AV迷睇到如癡如醉。而要佢扮演柔弱女子角色亦得，楚楚可憐嘅表情一樣賺人熱淚，更挑起晒男人嘅原始慾望！及後結衣奠定天后級女優地位，而且喺好多大型成人展活動上都會見到佢嘅身影，不過結衣並冇恃紅生嬌，依然勤力工作拍AV，今年已經拍咗差不多70部，相當厲害呀！

波多野結衣

年齡：36歲

身高：5呎4吋

三圍：35E-24-35

床上戰鬥機

喺新一代嘅AV女優當中，要搵到一位能夠同天后波多野結衣匹敵嘅女優唔容易，其中美園和花就絕對係有資格。今年25歲嘅和花喺2018年由SOD帶到AV界，當時佢已散發出輕熟氣質，身材屬於豐滿肉感型，豐乳肥臀都有齊，只係條腰粗咗少少，經過積極操弗之後，家陣一副大波火辣身材簡直係引死人！

至於演出方面，和花一啲都唔踢身，勇於嘗試各種重口味玩意，甚至可以話瞓身盡情去做，好似喺2020年佢演出主打鯨吞白汁嘅作品，而為咗打破由大澤美加創出嘅231道白汁嘅紀錄，於是佢就鯨吞咗242道白汁，創出AV界歷史最高紀錄！此後，和花備受重用，AV長拍長有，難得嘅係佢有無限精力，演出更係如狼似虎冇時停，喺本年度佢推出嘅作品數目逾百，可見其受歡迎程度相當高！

美園和花

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：37F-25-36

第1回合

鬥身材

波多野結衣身材一向都纖巧婀娜，出道多年來仍能夠保持肌膚白滑，認真夠晒難得！至於美園和花都唔弱，減肥成功之後體態曲線美愈來愈強，同結衣可以話各有千秋！

第2回合

鬥演出

美園和花出道之後，由SOD專屬女優身份轉以自由身發展之後，仍片約不斷，全因演出夠放夠瞓身，更大玩各種重口味玩意，同出道多年嘅結衣一樣咁表現出色，所以呢個回合都係打和！

第3回合

鬥悅目

美園和花精力旺盛，力戰眾男都可以話百戰不怠，之但係次次都出盡力，就唔似得結衣咁識得收放自如，因為結衣能夠將動作控制得隨心所欲，同時仲可以向鏡頭交足戲，悅目程度的確係高好多！

波多野結衣勝

波多野結衣出道多年，可以話拍片逾千，對於點樣掌握角色以及發揮床技都已達到爐火純青，至於美園和花喺呢幾方面其實都唔弱，只係相比起結衣嚟講，火喉未夠，淨係識好似癡女咁一味表現飢渴搶韁，但係和花一向都進步快速，未來有望可以贏過結衣！