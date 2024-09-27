柳應廷逃離地球化身月居人　憑幻想拍MV大嗌好難

MIRROR成員柳應廷（Jer）的個人新歌《月居人》MV今晚（27日）終於面世，MV找來跨國界的CG團隊製作，令Jer登上月球化身月居人，而且更猶如擁有異能一樣令地球瞬間大爆炸。繼《筆觸男孩憂鬱之死》及《約齊靈魂在墳墓開生日派對》後，今次《月居人》繼續以月亮作主題，Jer表示：「《月》想帶出嘅訊息，係希望大家唔好亂咁踏入人哋嘅世界，破壞對方嘅秩序，同今年另外兩首單曲一樣，都係好想講一個月亮嘅主題，由頭到尾都係月亮惹的禍。」

MV中Jer跳上月球表面，飾演一個離開地球，在月球居住的月球人：「帶咗一朵花、一隻兔仔同埋寶石上去，希望可以逃離群眾，可以喺自己世界生活。」在月球留長了頭髮的他笑說：「因為喺月球住咗好耐，冇人幫我剪頭髮，所以留到好長！另外臉上加咗銀箔，有一種沾染咗星塵嘅感覺。」

由於MV故事發生在月球上，故MV製作投放不少資源在後期製作上，團隊集合了來自香港、台灣、加拿大等地9位經驗豐富的視覺特效人才，連Jer都直言覺得自己變得厲害了，他笑說：「我好似演緊一個識超能力嘅人，郁一郁隻手，地球就會爆炸，亦可以擋到激光，但其實我拍落先知原來CG嘅畫面要去演係好難嘅，例如我要望到地球大爆炸，Feel到激光槍射過嚟我要擋，呢啲全部憑幻想去畀反應。」