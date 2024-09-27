約拍裸模　龍友有企圖

男人見到「約拍裸模」呢四個字，總係特別多情慾幻想，而四仔片廠便將呢種幻想化為影像，等四仔迷睇到興奮無比兼舔晒脷，事不宜遲，即刻去片！

三導聯手

三位導演聯手執導嘅電影唔常見，發生喺四仔嘅話更係罕見，而呢套Tushy出品嘅《Anal Models #12》，不但由Laurent Sky、Julia Grandi及Ilya Droombeeld聯手執導，更搵來呢期紅爆脫界嘅4位索女脫星參演，足見片廠相當重視呢套年度鉅作！故事好簡單，就係攝影師搭上裸模嘅愛情故事，無論劇情及情慾場面都能帶畀四仔迷最高質嘅官能享受，係套值得捧場作品。

露體癖好

有裸模兼脫星曾稱，之所以咁鍾意喺鏡頭前剝光豬，只因有露體癖，佢就係來自西班牙嘅Ginebra Bellucci，亦因為咁，片廠Private為佢度身訂造呢套作品《The Best of Ginebra Bellucci》。片中佢以回憶方式講述點樣發現自己有露體癖，跟住跟攝影師、粉絲等喺裸拍現場情不自禁埋身肉搏。雖然唔知呢個故事真定假，但勝在講得似層層兼演得肉緊，的確賞心悅目。

四級可愛

人靚身材正嘅裸模已經夠晒養眼，加埋可愛魅力更係令人心動，就好似HardX製作嘅《Super Cute #19》當中，一班萌爆脫星咁！故事講龍友影裸模期間，被對方嘅可愛萌味及靚偈勾起淫心，然後喺男有心女有意情況下進行激烈大戰。雖然劇情唔算有新意，一眾脫星可愛得嚟又搶韁，令四仔迷睇得開心又興奮。

碟評

裸模對男士嚟講零舍多幻想，如果鍾愛可愛系脫星嘅話，以萌味為賣點嘅《Super Cute #19》絕對係你心水。若然想睇片廠鉅製嘅話，搵來三位導演聯手執導嘅《Anal Models #12》值得捧場。不過講到最令人印象深刻，由Ginebra Bellucci擔鋼演出嘅《The Best of Ginebra Bellucci》最有觀賞性。