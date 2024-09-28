【是日通勝】

農曆八月廿六

甲辰年 癸酉月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、移徙、開市

忌：動土、栽種、裁衣

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

金牛座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

雙子座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

巨蟹座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

獅子座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

處女座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

人馬座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

山羊座：財運呈上升之勢，但求財不可貪快走捷徑。

水瓶座：盡心為客人服務可獲好評，付出不會白費。

雙魚座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）牛 煩惱多

鼠：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

牛：是日沖煞，易胡思亂想，內心很忐忑。

虎：快做好手上工作，接下來可輕鬆享樂。

兔：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

龍：精神難集中，做事易分心，易有失誤。

蛇：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

馬：娛樂支出大，花錢買開心要適可而止。

羊：事業遇挫折，有可能被上司興師問罪。

猴：願意包容另一半，感情生活會更愉快。

雞：理財眼光準確，投資獲利的機會大增。

狗：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

豬：財運一般，最好不要觸碰高風險投資。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給十二星座的開學Tips：水象星座篇

水象星座包括巨蟹座、天蠍座和雙魚座，通常以情感豐富、敏感和有創意見稱，以下是給他們的一些開學Tips。

水象星座通常很有感受性，做事也比較隨性，因此要學習如何設定時間限制，例如30分鐘或1小時，來確保自己能夠專注學習，提高學習效率，亦可以通過每天保持一定的學習時間、定期復習、寫筆記等方式來建立學習習慣，還可以制定一個每周的學習計劃，包括每天需要完成的任務和學習時間表，以便更好地掌握時間，確保他們能夠在學業上取得成功。與此同時，他們需要建立良好的睡眠習慣，保持良好的睡眠質量，確保身體和心理狀態的健康，以應對學業挑戰。

水象星座通常很敏感和有同理心，注重人際關係，建立一個學習小組可以幫助他們更好地掌握學習內容，並與同學一起討論問題、分享筆記和學習資源，從而建立良好的人際關係。

水象星座通常很敏感和情感豐富，可以通過運動、冥想、與親友交流等方式來紓緩壓力，保持良好的心理狀態，以便更好地應對學業挑戰。

水象星座通常很多愁善感，需要學習如何擁有開放的心態面對新學期，可以嘗試認識新的同學和老師，豐富自己的視野，從而更好地應對新的學習挑戰。