楊茜堯霸氣復仇　林夏薇虛脫難抽離

無綫與內地平台合拍的劇集《黑色月光》雲集視后視帝，主演包括視后楊茜堯、林夏薇及視帝王浩信，其他演員有黃翠如、楊卓娜、馬志威及馬貫東等。劇集已定檔於下月9日在內地平台率先播放，並於28日在翡翠台登場，如往年重頭劇《新聞女王》一樣，成為今年台慶劇的重磅主打。

此劇劇情講述於都市的繁華與喧囂之下，隱藏着不為人知的秘密及恩怨，一場18年前突如其來的事故，讓楊茜堯一家的命運徹底改變，而她亦回來展開一連串的報復大計。之前釋出的預告片中，戲味十足，節奏緊湊，兩位視后的演技向來不容置疑，眼神、表情晒演技，氣場絕對爆燈。

楊茜堯昨日接受東網獨家訪問時坦言對劇集相當期待，「套劇都算快播，今年年頭先拍完，進度超快，成套劇各反面都配合得好好，大家拍得好開心。」說到預告片很精采時，她說：「係有好多刺激場面嘅，不過我就冇參與啲火辣辣嘅場口，但相當大家必定大飽眼福。」劇中她是復仇者身份，笑言火辣場面交給薇薇，俊男美女都有，看點甚多，她又謂：「呢套劇以女性題材出發，以往拍嘅劇都係以男性題材為多，所以好期待，希望大家鍾意。」

而林夏薇受訪時坦言角色絕對是挑戰內心最強大的一次，她謂：「無論角色上嘅心理變化同遭遇都好極端，所以演繹上面，同自己真實世界係最大逆轉嘅一個角色，今次係過足戲癮，同時演到虛脫，我都用咗一段比較長嘅時間去跳出呢個人物。」問到是否很難抽離角色時，她謂：「冇錯！自己太代入呢個角色，長時間都好沉重。我只可以話呢個角色係一個超虐心嘅角色，自己代入咗，除咗情緒要拿揑得準，肢體語言都要兼顧，拍完身心都受創。」說到她劇中有火辣場口，她謂：「劇入面同馬志威、浩信都會有床戲，床上戲都好高難度，好似义頸呢啲比較激動嘅動作，要拍出嚟靚，情緒又到位，身體各樣都要同對手配合得好好，所以難度真係好高。」

至於王浩信受訪時表示之後會跟劇組返北京宣傳，他謂：「希望內地同香港嘅觀眾都支持，依家能夠拍劇絕對唔係容易嘅事，我同楊茜堯難得11年後再次合作，我哋都拍得好開心，好滿意，好有火花。」