東方日報C2：楊紫泊錯碼頭　影視新作連環撻Q

內地頂流女星楊紫與賈玲合作電影《轉念花開》，本以為可在影壇殺出血路，怎料卻撞正賈玲負評如潮，《轉》片被轟故事欠新意，連電影概念海報都跟章子怡的《醬園弄》撞到應，惹抄襲疑雲！禍不單行，楊紫近日宣布接拍大女主劇，同日卻撞正趙麗穎亦宣布拍新劇玩「狙擊」，風頭被搶！

楊紫為了令影壇地位更上一層樓，今年在擁百億票房的賈玲執導兼主演的賀歲片《熱辣滾燙》客串一角，之後再合作新片《轉念花開》，原以為一片光明，卻迎來賈玲事業低潮期，《熱》片贏票房輸口碑，而《轉》片有指今年3月已在青島低調開拍，但故事圍繞網騙及涉及減肥，與賈玲前作及電影《孤注一擲》題材類似，結果被狂轟欠缺新意。《轉》片早前推出概念海報，無論色調、構圖及海報上的文字，都與章子怡主演、陳可辛執導的《醬園弄》同出一轍，由於《醬》片早已推出概念海報，網民紛紛覺得過於巧合，惹抄襲疑雲。

趙麗穎狙擊搶熱度

新片傳出連串負面消息，賈玲佔大股份的內地娛樂公司昨日在無預警下發布業務調整說明，影后張小斐及公司旗下藝人許君聰、卜鈺、何歡、張泰維、朱天福、曹賀軍及劉宏祿的經紀合約均已到期，將不再續約，賈玲亦宣布不再擔任公司職務，未來專注內容創作。雖然公布消息後，賈玲及張小斐等藝人先後表示：「我們來日方長。」但消息依然震撼內地網民，對賈玲造成一定影響。

楊紫在影壇發力形勢看來不太樂觀，連拍新劇亦同樣有阻滯。內地影視公司日前宣布楊紫將演出大型劇集《家業》，該劇屬大女主劇，概念海報亦以女主角為主，明顯由楊紫擔大旗，她更特意拍了一條短片介紹角色，相當重視。她意想不到的是，當日撞正出爐內地飛天獎視后趙麗穎亦宣布演出新劇《在人間》，不少網民隨即拿兩套劇作比較，不少人指楊紫新劇男主角韓東君，與趙麗穎新劇男主角尹昉，名氣不相伯仲，但《在》劇有辛芷蕾、周一圍、董子健及孫千等演員助陣，當中孫千更是繼《風吹半夏》後，再跟趙麗穎合作，網民紛紛大呼期待，《在》劇自然被睇高一線，搶盡風頭！

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