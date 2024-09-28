大熱輕斷食減肥法　五天速瘦減走14磅？

不少女星為了在鏡頭前更顯瘦，都會出盡法寶減走身上肥肉，除了常見的間歇性斷食、生酮飲食之外，最近網上亦流行內地女星劉亦菲的5天減肥法，據説劉亦菲靠着此方法在5天內成功減去14磅。此方法只靠控制飲食、不用做運動，正處於減脂階段的人士不妨試試吧！

劉亦菲5日減肥食譜

第一天：蛋斷日

全日只進食雞蛋，無論是水煮蛋、煎蛋、炒蛋、茶葉蛋等都可以，一整天約吃8隻蛋。建議早餐兩個水煮蛋、午餐和晚餐各3個炒蛋，而炒蛋時建議使用椰子油、橄欖油和芥花籽油等健康食油，同時需要攝取足夠水分，以體重乘4為一日所需水量。

第二天：液斷日

整天以無糖飲品為主食，例如牛奶、豆漿、乳酪、果汁、黑咖啡等，也可以選擇蔬菜湯、紫菜湯等。

第三天：肉斷日

三餐只能吃原型肉類，可選擇牛肉、雞胸肉、魚、蝦等，補充優質蛋白質。而烹調方法建議簡單的煎、烤或水煮為主，並需要少放調味料。

第四天：果斷日

只能吃糖分低、熱量少的水果，例如蘋果、藍莓、西瓜、車厘茄等，水果的攝取量並無限制，但需要避免吃菠蘿、香蕉等高糖水果。

第五天：菜斷日

最後一天只能吃蔬菜，並以綠葉菜類和瓜果類為主，例如西蘭花、菠菜、青瓜等，避免含有澱粉質的食物如薯仔等，而烹調方法可選擇涼拌、水煮和快炒，也可以炮製成蔬菜湯食用。

此輕斷食餐單在網上掀起熱烈討論，不少網民紛紛倣效，更有人按照此方法在5天內瘦了4至5公斤！完成這套方法後的飲食同樣重要，復食後頭3天建議以小量固體食物，搭配大量流質食物，例如湯水、豆漿等容易消化的食物，到第4天後便可進食清淡的固體食物，讓腸胃慢慢適應，搭配運動效果更佳。

需要注意的是，此減肥法屬於「單一飲食法」，且不含碳水化合物，目的是透過控制熱量，達到短期瘦身的效果，較適用於需要臨時減肥的人士。若長期執行則會引致營養不均、新陳代謝減慢等情況，加上過度抑制食欲，也會增加日後暴食反彈的機會，而且每個人的體質不同，採取以上方法前應先衡量自身健康狀況。