港台節目《醫生與你─講飲講食講健康》　 譚玉瑛現身宣傳車大派健康茶包

想健康可以從飲食做起，不過要食得有營養之餘，食得滋味也很重要。香港電台長壽電視節目之一《醫生與你》將於十月一日（下周二）起推出全新系列「講飲講食講健康」。節目每集會邀請大廚就不同主題食材，炮製出營養豐富又味美的菜式，而名人及醫生則化身食客，邊嚐邊談健康飲食之道。為了加強大眾對飲食的關注，「醫生與你宣傳車」昨日（27日）遊走港九不同地方，向市民派發健康茶包。

在最後一站旺角鬧市，譚玉瑛以節目嘉賓身份現身宣傳車，與主持鄭萃雯及主廚Mabel一起推介新節目系列，又以其親民作風與途人互動，場面熱鬧。譚玉瑛透露她參與《醫生與你─講飲講食講健康》的一集以雞肉做主題，她品嚐了「黑白咖哩雞」，更自爆那是她平生第一次食烏雞。此外，她當日還在同場的中醫師身上學到雞的內臟和不同部位，以及其對身體的益處。

《醫生與你─講飲講食講健康》由一眾前新聞主播：鄭萃雯、梁凱寧、黃婉曼、羅鈺文和蔡雪瑩主持，並由三位主廚Will、Andy和Mabel創作每集的菜式。二十集節目嘉賓包括：元祖級烹飪節目主持方太（方任利莎）、余香凝、歐倩怡、敖嘉年、孫慧雪、吳浩康、陳智思、張小倫等。節目逢星期二晚8時於港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫。