湯洛雯飛日本出席婚禮　蔣家旻9月已在澳洲簽紙註冊

34歲蔣家旻感情一向低調，前日（26日）正正就是她與電視高層周永基的大婚之日，正式升呢做人妻，在日本輕井澤舉行婚宴，圈中不少好友送文祝福。

「2Line黨」成員之一的湯洛雯都有飛到當地出席婚禮，十分溫馨。湯洛雯在社交網分享相片，見她穿上中性的西裝樓出席，低調之餘依然大方得體，未有搶去新娘子風頭。見她全程攬實新娘子合照，表現得相當開心，並感性地表示：「好美麗又溫馨的婚禮，雖然你現在是妻子了，但你還是我們最親愛的妹妹。two become one。」

蔣家旻表示婚禮比較小型，人數只可以有40個，所以未有辦法邀請太多人出席，她說：「行禮過程係好感動，我哋都唔係好敢望屋企人同朋友，因為入場有啲好和諧同莊嚴嘅音樂播緊。當時大家都已經好感動，我都冇諗過自己會不停流鼻涕，我一路同自己講千祈唔好喊、唔好喊，但係我眼淚忍住咗嘅時候，鼻涕就不斷想流。」

不過，有消息指今次只是蔣家旻的婚禮，原來兩人在9月中已經註冊，她說：「我哋9月中喺澳洲簽咗紙，嗰陣係喺屋企人嘅見證下有一個好小型嘅簽紙儀式，嗰段時間已經喊到變豬頭，所以喺日本搞婚禮，覺得自己唔會喊，但係點知喺朋友見證下都係好感動，我已經叻咗，冇喊得咁勁！」

被問到為什麼會在日本舉辦婚禮，蔣家旻笑言：「因為我好多年前已經鍾意呢個教堂，一嚟係好有型，二來佢係一個有機建築，教堂係用有機嘅石頭去建造，採光度都好高，結合咗光同埋石嘅結合，喺教堂裏面就會有一種好神聖俾天眷顧祝福嘅感覺，好感動喺屋企人同埋朋友見證吓就完成咗呢個婚禮！」