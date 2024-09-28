天后Lana Del Rey突然嫁「鱷魚獵人」粉絲留言串爆「贈興」

現年39歲的美國女歌手Lana Del Rey上月被爆有「鱷魚獵人」之稱的Jeremy Dufrene撻着，而今個月初她終於公開戀情，前日（26日）她突然被爆出「閃嫁」男友的消息。

據知2人於周一（23日）在法院申請結婚並已領取結婚證書，Lana未及回應之際，有狗仔隊前日就影到Lana身穿白色婚紗於男方的家鄉路易斯安那州一海港舉行婚禮正式成為「人妻」。Lana的老公有個另類職業就是於當地一觀光公司駕着機動快艇帶遊客觀賞鱷魚。據知她特別選擇在Jeremy打工的海港行禮，因為那處是她們幾年前初相識之地。有知情者指Lana選擇Jeremy的原因：「佢同Lana喺娛樂界認識嘅男人好唔同，佢係一個好人。好迷人同好有紳士風度亦對Lana好好。」Lana「閃嫁」的消息傳出後令fans大為意外，有fans話希望Lana只是穿婚紗拍MV而非結婚，亦有fans搞笑留言：「那負責拎戒指嘅係咪條鱷魚？」更有疑似民主黨的fans抽政治水留言批評新郎：「佢係共和黨人，個樣醜到無倫，唔襯Lana。」

雖然Lana被批評拍拖不足月就嫁人，但有傳媒爆料指她們其實早於2019年已結識，Lana更於社交網站貼上幫襯Jeremy打工的觀光公司Arthur’s Air Boat Tours的照片，而今年5月，Lana亦於帖文中分享她與Jeremy以及他與前度生的兩名女兒合照，並稱他為「她的男人」。