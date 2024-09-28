【營事檔案】八爪魚椰菜蛋餅三文治

三文治除了芝士火腿、白汁吞拿魚、碎蛋沙律以外，今次推介一款加入了蔬菜的口味，不但口感更清新，而且營養也更全面。

八爪魚蛋白質來源之一

八爪魚是一種含有優質蛋白質的海鮮，口感彈牙。蛋白質是人體主要的營養素之一。除了肉類之外，海鮮及雞蛋都是高質量蛋白質的來源。八爪魚的脂肪含量比較低，更適量關注體重人士。八爪魚煮法都十分多變，除了日本著名的章魚小丸子以外，西式及中式的煮法都十分適合。將八爪魚切片，與蒜末和辣椒一起快炒，加入適量的醬油和麻油調味，就可製成簡單而美味的蒜香八爪魚。

椰菜含維生素K

椰菜是一種十字花科蔬菜，富含維生素C及K，維生素C可有助於增強免疫系統，促進膠原蛋白的合成，並有助於鐵的吸收。而維他命K是脂溶性營養素，可維持正常凝血功能。椰菜因屬於十字花科蔬菜，加上纖維量較多，大量食用腸胃功能較弱的人可能會引起腹脹或不適。而簡單的蒜蓉炒椰菜、味噌椰菜湯、或將椰菜切絲製椰菜沙律，都是椰菜美味又簡單的食法。

八爪魚椰菜蛋餅三文治

材料：

番茄味方包 2片

椰菜 1/8個

雞蛋 2隻

八爪魚粒 10粒

調味料：

鹽 適量

胡椒粒 適量

茄汁 1湯匙

做法：

1) 八爪魚粒切細備用

2) 雞蛋打散，加入八爪魚粒、鹽及胡椒粒

3) 椰菜切細絲，一半加入蛋液中，一半備用

4) 燒熱鑊加少許油，加入蛋液，一邊整理成四方形

5) 煎2分鐘後反面再煎1分鐘，盛出

6) 在一塊方包上放上蛋餅，擠上茄汁及鋪上椰菜絲

7) 蓋上另一塊方包，切一半，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。