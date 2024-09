魔盜王再現！尊尼特普為病童再演積克船長

荷里活男神尊尼特普(Johnny Depp)於2003年主演的《魔盜王決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)大受歡迎,而尊尼於片中飾演的角色「積克船長」(Jack Sparrow)深入民心,多年來多次盛傳迪士尼想再找尊尼接拍《魔盜王》第6集,但一直冇下文。後來尊尼被前妻安芭赫德(Amber Heard)指控虐待, 荷里活電影公司包括迪士尼火速與他割席令他氣得於庭上揚言不會再演「積克船長」。不過,最近尊尼為了西班牙的病童而被迫「食言」再扮「積克船長」。

尊尼近日身在西班牙,除了出席早前舉行的《聖塞瓦斯蒂安電影節》之外,他於周四(26日)就再次化身成「積克船長」到訪當地一間醫院探望兒童腫瘤科病房,與病童們打成一片。據知,他全程以「積克船長」自居,沒說過自己是尊尼特普。事後醫院方面於社交網分享尊尼探訪醫院的照片並留言答謝他花時間、力量與支持。過去他亦曾多次以「積克船長」造型到訪世界各地的醫院探望病童並深受他們的歡迎。