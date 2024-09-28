出名精打細算的香港人，懂得吃喝玩樂，對美食的要求同樣高。只要大家發揮精明眼，就可以搵到性價比高的美食，好好品味。

1蚊海南雞飯

記得以前酒樓大割價，曾試過有1蚊雞優惠。尖沙咀主打馬拉菜的東南餐廳剛更換新餐單，同時推出不同優惠。即日至10月20日，晚市會推出HK$1海南雞飯試食價，客人只要惠顧晚市主餐牌食品和飲品消費指定金額，即可加HK$1享用1份海南雞飯，售完即止。至於午市及晚市都推出抵食套餐，指定會員於晚市用餐，選2人及4人餐會有85折優惠。

惹味大牌檔

以前的大牌檔，風味十足。尖沙咀新派大牌檔餐廳因應1周年推出各式優惠。即日至11月30日，客人提早預訂，即可享港式街頭滷水限時1折，以及晚市指定時間和菜式有85折優惠，有生腸、豬耳、鴨腎、墨魚和紅腸等食材選擇。每日下午3時後，蒜蓉燒蠔有優惠價，逢星期五及六晚上9時半後，可用優惠享用150分鐘串燒啤酒消夜放題，加指定價錢有香港品牌原漿啤酒任飲。另外還有入座不限時、免開瓶費和切餅費等，都相當多元化。

咖啡試飲價

大部分人每天最少要1至2杯咖啡來止癮，連鎖便利店Cafe剛推出全新的限定厚椰乳咖啡，厚椰乳選用28日採摘期的東南亞椰肉，椰汁含量超過20%，再加椰子水，入口有天然風味。於即日至10月8日，客人用電子優惠券選購厚椰乳咖啡或燕麥奶，可享限時優惠價。

15周年慶

因應15周年慶，金鐘一間五星級酒店有多個慶祝和優惠活動，如高層地中海餐廳設計了優惠價的3道菜晚餐，包括椰菜花奶凍配三文魚子及魚子醬、釀柑橘菊芋蓉鵪鶉，最後以朱古力甜品作結。來到酒吧有限量版的居舍金酒，再加精選小食，氣氛熱鬧愉快。酒店同時推出房間優惠禮遇，客人可升級入住套房，再加HK$1,500餐飲消費，最好不過。

酒店級美食

因應啟德新酒店開幕，即日至11月30日入住的客人可享開幕限定優惠價的「啟德．起航 Staycation 體驗」住宿套餐，有尊尚城市天景客房、海景尊尚客房和行政套餐等選擇。完整26小時住宿體驗可充分調節入住時間，套餐包雙人早餐，有港式、西式、蛋奶素和全素早餐外，還有西班牙串菜餐廳的招牌西班牙早餐。另外，客人還可到過江龍天台酒店免費享用2杯雞尾或無酒精飲品，放鬆身心。