李亞男結婚9年爆罵戰　王祖藍有感而發：活久了甚麼都是錯

王祖藍是圈中出名的愛妻號，日前他分享了一條短片，見她為她太太李亞男下廚，做港版回鍋肉，並留言：「一場由回鍋肉引發的“大戰”……」。片中，王祖藍穿上圍裙在廚房埋頭苦幹，見他專注地將五花肉爆香再加入各種調味料，更因為知道李亞男喜歡吃辣，故特意地加放了兩隻指天椒。

但當王祖藍將回鍋肉送上枱時，李亞男卻因他沒有及時準備白飯、自己沒有夾實肉片、王祖藍在一旁甩頭髮、沒有放大蔥和甜椒等，而不停將他泡製的餸菜扣分，其後王祖藍反擊：「肉沒有很嫩，這肉是你去買的」，李亞男未有示弱，表示：「你沒有阻礙我去買那塊肉啊，為甚麼沒有阻攔我呢」，隨後又扣王祖藍分，現場火藥味勁濃。

片中，王祖藍更講起二人有一次旅遊時，因迷路找不到房間，李亞男一出電梯便跑到右邊，自己亦跟陏她跑到右邊，其後才發現方向錯了，李亞男當時就說：「你跟錯我了」。片尾王祖藍有感而發：「活久了，甚麼都是錯的」。

隨後，李亞男「安慰」老公王祖藍，說該道菜其實味道不錯，肉很新鮮，自己也相當開胃吃了大半碗白飯，，更豎起大拇指表揚老公，鼓勵他下次可以再做出一道更好味道的回鍋肉，可以讓她給100分。