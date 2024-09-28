梁嘉莹是非纏身失晒魂　現身領獎竟連后冠都冇拎

出爐港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和友誼小姐王汛文以及兩位前港姐冠軍馮盈盈和陳凱琳今日（28日）齊齊現身出席活動。

港姐亞軍梁嘉莹今日遺留了后冠和綵帶在家中，需要工作人員幫忙取回，她解釋是因為未瞓醒，問到有否被最近負面新聞纏繞影響心情？她就說：「冇乜心情，只有開心，因為可以出席活動。」而提到與兩位師姐同場，4位佳麗都大讚馮盈盈和陳凱琳好靚，問到最近是非多多的梁嘉莹會否向兩位師姐取經學習如何應對負面新聞？梁嘉莹說：「有時間先。（問吓佢哋點紓緩壓力令自己瞓好啲？）會問，會問吓點樣變靚一啲。」她們亦提到將會相約其他今屆候選佳麗一起聚餐，問到梁嘉莹會否想透過聚餐與吳芷靖和解？梁嘉莹就笑答：「唔回應啦，唔傾啦。」而倪樂琳亦幫口說：「本身都唔係好尷尬，冇話和唔和解，前幾日15個女仔都見過，大家都好似以前咁相處。」之後梁嘉莹再被追問與吳芷靖有沒有聊天？她就表示有，但不想再多說，又言之後都會注意自己的言行，拍照時會注意自己擺的姿勢。

談到往後工作，4位佳麗都對拍戲有興趣，楊梓瑤表示想嘗試挑戰拍古裝，而倪樂琳就想與佘詩曼和陳展鵬合作拍劇：「因為我媽咪好鍾意陳展鵬，所以如果我同佢合作嘅話應該可以呃到我媽媽嚟探班。」

提到港姐亞軍梁嘉莹賽後是非不斷，先被指鬆踭冠軍倪樂琳，再爆出寸爆落選吳芷靖，作為師姐的馮盈盈表示有留意到相關報道，她指可以和小師妹分享如何面對傳媒和當面對尖銳問題時如何對答的貼士，又指未來應該會有更加多類似的問題發生，所以需要從中學習，令自己在未來可以做得更好。問到會否提點小師妹們小心自己言行？馮盈盈就表示這些大家都一定會做，不需要特別提點。而作為3孩媽媽的陳凱琳就笑言自己已經脫節，就連參選港姐當晚的節目都沒有收看：「嗰晚部電視畀屋企班細路爭贏咗，我都係上網自己重溫番，我唯一知道係冠軍比我細10歲。（老公話今年冠軍靚啲定你靚啲？）咁佢娶得我返去一定係話我靚啲嘅。」