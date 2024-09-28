朱凱婷結婚14周年快閃杜拜　晒浴缸照讚老公係最佳拍檔

藝人朱凱婷（Heidi）多年來一直於無綫擔任主持，早前更成為「奧運五朝元老」為巴黎奧運擔任司儀，備受讚賞，事業得意同時，Heidi的家庭生活亦十分美滿。昨日她在個人社交平台表示與機師老公林德勤迎來結婚14周年，更上載與老公恩愛遊杜拜的片段，幸福滿瀉。

在片中 ，Heidi與老公走訪杜拜多個打咭勝地，而其中一幕，身穿碎花裙的她，更與老公手拖手漫步，更甜蜜地擁吻老公，恩愛非常，Heidi留言表示與老公均工作繁忙，雖然今次只能匆匆安排了幾天快閃杜拜，不過依然玩得盡興，她更稱讚老公是最佳丈夫及拍檔好友，她發文：「Anniversary Flash Trip! 14 years just flashed like a blink...thanks for being my best friend, my best partner and my loving hubby!今年大家都超忙，希望盡快安排一個更長嘅旅程，今次短短跟你飛幾日快閃杜拜..to be continued Enjoyed being ur passenger!」

Heidi留言一出，不少圈中人：龔嘉欣、宋熙年等均表示讚好。 除了遊杜拜， Heidi日前亦上載當年結婚的幸福婚紗照，並表示：「 Happy 14th Anniversary Let's continue to love, to live, to explore, to learn and to grow old together…」指期昐兩人未來繼續彼此扶持成長。