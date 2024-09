朱凱婷結婚14周年快閃杜拜　晒浴缸照讚老公係最佳拍檔

藝人朱凱婷(Heidi)多年來一直於無綫擔任主持,早前更成為「奧運五朝元老」為巴黎奧運擔任司儀,備受讚賞,事業得意同時,Heidi的家庭生活亦十分美滿。昨日她在個人社交平台表示與機師老公林德勤迎來結婚14周年,更上載與老公恩愛遊杜拜的片段,幸福滿瀉。

在片中 ,Heidi與老公走訪杜拜多個打咭勝地,而其中一幕,身穿碎花裙的她,更與老公手拖手漫步,更甜蜜地擁吻老公,恩愛非常,Heidi留言表示與老公均工作繁忙,雖然今次只能匆匆安排了幾天快閃杜拜,不過依然玩得盡興,她更稱讚老公是最佳丈夫及拍檔好友,她發文:「Anniversary Flash Trip! 14 years just flashed like a blink...thanks for being my best friend, my best partner and my loving hubby!今年大家都超忙,希望盡快安排一個更長嘅旅程,今次短短跟你飛幾日快閃杜拜..to be continued Enjoyed being ur passenger!」

Heidi留言一出,不少圈中人:龔嘉欣、宋熙年等均表示讚好。 除了遊杜拜, Heidi日前亦上載當年結婚的幸福婚紗照,並表示:「 Happy 14th Anniversary Let's continue to love, to live, to explore, to learn and to grow old together…」指期昐兩人未來繼續彼此扶持成長。