文頌嫻為女兒下廚花心思　親解畫「七魔女」跌蛋糕意外

藝人文頌嫻（文文）今日出席煮食活動，現場親自下廚炮製牛肉菜式。近年她經常在社交平台Po煮食片，自謙廚藝不算叻，透露現年12歲的女兒對飲食好有要求，為了女兒食得開心，她花了不少心思研究，慢慢培養出煮食的興趣來。文文表示自己煮餸不重調味，以清淡為主，故女兒自小飲食不愛太濃味，文文認為大前題最緊要女兒肯進食，甚麽食材也會考慮。

她又提到女兒是游水健將，亦是學校校隊，每星期有5、6日去練水，非常熱衷游泳，不過沒有想過要入香港體育學院，自己也沒有奢望女兒未來會參加奧運，「好似我自己拍戲都係抱住順其自然心態，不過囡囡下月都會跟學校去佛山練水，會畀佢試吓，但唔想畀壓力。」文文早前客串劇集《疊影狙擊》，表示將來若有工作也會接，但因不少合拍劇要到內地拍攝，笑言若有「代媽」替她照顧女兒，便可以考慮。

早前「七魔女」聚餐替姚樂怡慶生，發生跌蛋糕意外，文文和湯盈盈當時的表情，成為網民熱話，文文表示當日姚樂怡腸胃不適，原本想拍段片搞氣氛，但沒想到竟發生意外，她說：「點解我咁呆，因為我啱啱掂完啲Cream，以為係我推到個蛋糕，湯盈盈都呆咗，盈盈平時咁頑皮所以個個以為係盈盈搞事，事後睇番Playback終於知道嫌疑人係姚樂怡，真係好好笑，呢個係真表情拍唔番。（蛋糕報銷？）盈盈食咗面嗰層。」