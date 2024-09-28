龔嘉欣喊戲稱神獲封「淚之女王」　事業心重進軍服裝市場

藝人譚俊彥、龔嘉欣、吳子冲和李芷睛等人今日（28日）現身寶琳為無綫劇集《企業強人》做宣傳，與在場觀眾大玩遊戲互動，龔嘉欣更於現場宣布進軍服裝市場 。

提到劇集播出觀眾反應，龔嘉欣表示觀眾反應比想像中好，大家都看得好投入，又指早前劇集播出陳豪摸自己頭頂的一幕，被內地網友封為「摸頭殺」，笑言自己從未被摸過，所以當時都有被「冧到」：「不過我自己就好鍾意人哋錫我額頭，覺得好Sweet。」另外，她又透露自己的蛋糕店在昨日成功於港島區開設第5間分店，又指與譚凱琪合作開創網上服裝公司，稍後將會在網上進行直播，到時會親自試衫：「其實今次再創業，某程度上都係《企業強人》啟發咗我，同埋依家唔博幾時博。」事業心極強的龔嘉欣還表示想再開珍珠奶茶店：「因為有朋友問過我，佢知道我好鍾意飲珍珠奶茶。」

提到網友都大讚龔嘉欣喊戲做得好，獲封為「淚之女王」，她就表示自己拍喊戲從來不滴眼藥水：「大家成日以為我好喊得，其實唔係，我係投入咗落去嗰件事度。（現實係咪好少喊？）現實好少。」在旁的譚俊彥更取笑她：「佢條頸硬過我條命，不過我可以做證，之前我同佢拍《包青天再起風雲》，明明3點先埋位，佢一點已經喊定先，佢話呢場戲係要喊到隻眼腫晒嚟演。」

而同樣有自己事業的譚俊彥就笑言餐廳生意平穩，問到會否有擴展業務打算？譚俊彥說：「我哋間餐廳好似屋企人經營咁樣，所以再攞多啲經驗先。」又言自己片對數字不敏感。至於劇集《企業強人》他就預告自己的角色將會有大反轉。