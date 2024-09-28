前主播麥詩敏準備去意大利度蜜月　爸爸暗示想抱孫

前無綫新聞台主播麥詩敏與圈外男友何澤彬 （Jasper）今晚（28日）在尖沙咀擺酒，筵開30席，預計約有300名賓客到來，圈中人包括李龍基、黃澤鋒、陳昭昭及鄧英敏等人均有前來祝賀。婚宴上，麥詩敏和爸爸麥振江一起進場，並由麥振江親自將女兒詩敏交到Jasper手上，在宣讀誓言時，Jasper好緊張，口窒兼手震，還激動落淚，而麥詩敏則好淡定還興奮說出：「我願意。」最後二人在律師見證下簽字，正式結為夫婦。

受訪時，提到今早玩新郎環節，麥詩敏表示好滿意，不但聽到Jasper唱《陪着你走》，還指被他愛的宣言搞到眼濕濕流鼻水：「因為我同佢一齊10年咁耐，有啲比較肉麻嘅說話佢冇講過，跟住仲聽到佢唱歌，所以好有驚喜。」透露開門利是有5位數。她表示昨晚和Jasper在酒店休息，所以都睡得不好，不過到現時為止表現都不錯。問到幾時準備好為人父母？Jasper就表示要配合麥詩敏的工作安排：「因為佢依家仲有唔同嘅工作機會，佢接Job都接得多，所以要再睇。（投訴？）唔係，都係想就佢時間。」又言自己不心急做爸爸，順其自然。麥詩敏還透露爸爸麥振江對自己出嫁有不捨，而且有暗示過想抱孫：「佢話金玉滿堂。」

一對新人還透露幾日後會到意大利，進行為期兩星期的蜜月旅行，問到Jasper可打算婚後把人工交給太太管理？他笑言：「依個要再商量吓。（唔捨得？）唔係，都會畀嘅。」另外，麥詩敏亦表示不會因結婚而怠慢工作：「因為我係工作至上，我都好鍾意做嘢。」

同場，李龍基一如以往以一身粉紅色打扮到場，笑言與麥振江相識已久，算是見住麥詩敏長大，故在今晚大喜之日，會為一對新人獻唱兩首歌，祝福他們百年好合，早生貴子，又希望老友麥振江早日抱孫。問到他出席婚禮心中可有戚戚焉？他表示沒有，還笑言喜歡喜慶之事：「見到其他人開心我都開心，啲嘢都已經過咗去，前面一片光明。（下年係咪到你擺酒？）我諗我應該唔會，最多都係幾位朋友一齊食餐飯，唔會大搞。」又言現在會定期每個月探望兩次未婚妻王青霞Chris，透露Chris已經習慣獄中生活，心態上亦都調節得好好，不過就非常心痛未婚妻瘦了。至於早前李龍基原定於7月舉行的演唱會最後因不可抗力因素宣布延期，他透露演唱會將會順延至下年2月舉行：「我相信今次時間充足，一定可以準備好。」