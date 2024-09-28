吳忻熹公開患癌後首露面　精神奕奕帶囡囡行騷

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）早前自揭乳癌復發並擴散至淋巴，最近赴泰國接受「細胞治療」。今晚（28日）吳忻熹自事件後首度公開露面，與兩名女兒一齊行騷，老公亦有低調捧場。光頭的吳忻熹全無病容，說話中氣十足，她透露體重只是輕了五公斤，笑言：「我可能仲健康過你哋。」

她提到上星期在泰國進行細胞治療的情況：「喺當地打咗一針，唔辛苦，雖然我係一個人去，但唔孤獨，因為當地有朋友，我又按摩又購物。」她指回港後感覺舒服亦無副作用，兩星期後會驗血檢查，若細胞沒有擴散，便會進入下一階段治療，會以儀器殺死乳房位置的癌細胞：「依家胃口好好，冇再咳同唔夠氣。（家人放心晒？）都係，要等完全康復，自己都有信心。」

下月是吳忻熹的50歲生日，她表示不少朋友約她食飯：「佢哋知我依家乜都食得，我都想慶祝，因為入五。患病初時只有老公知，收埋咗兩年好大壓力，公開後好多朋友畀資訊我，原來身邊好多朋友都有患癌，其實有好多唔同方法醫治。」另外，她稱今次是首次母女檔行騷，初時擔心身體未能負荷，又謂女兒熱愛表演，其頭髮也是由女兒所剪：「剷青後好開心，好期待長出嚟嘅新頭髮，趁仲係光頭影多啲靚。」