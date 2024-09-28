吳浩康自資出歌唔望爭獎　為好友張致恒講好話

歌手吳浩康（Deep）今晚（28日）在中環海濱活動空間擔任表演嘉賓，最近多了不少演藝工作的他，坦言現時會減少開地盤工，變全職斜槓族，他說：「除咗自己演藝工作外，又會幫朋友做到會工作，地盤工作少咗20%。（賺少咗？）要轉型，同埋我想去港鐵考番個落路軌工作證，可能夜晚11點湊完仔，就落路軌開工，做到第二朝。」，認真搏命！

而一直都有計劃自資出歌的Deep，透露明年新年後將會推出3首歌，今次想出慢歌和輕鬆的歌。又指上次推出《見字醫病》被人誤會夫妻出問題，覺得人生未必一定苦，也可以好甜。雖然有朋友幫手，但預計出歌也要花上30、40萬元，問是否想在樂壇頒獎禮再次爭獎？他表示現時純粹是想分享音樂，沒有任何企圖，自己支持樂壇，但不會參與頒獎典禮，戲言這個遊戲不適合他這個年紀的人玩。問出歌是否也得到太太支持？他笑説：「佢支持掛！太太最大嘅支持就係唔使我解釋，唔煩我、唔會過問。」𣎴過近日他有意購買錄音器材，為長遠工作需要，表示需要分段向太太申報。

另外提到老友張致恒近日疑開工不足再度財困，在網上出Po求救，Deep表示：「等佢搵我先啦！畀啲空間佢，如果佢搵我，會介紹工作畀佢（唔再借錢畀佢？）唔會，唔係長遠方法，亦唔助長。」不過他亦幫老友講好話，承認香港不少大型基建差不多落成，的確存在開工不足問題。