環球小姐被爆要課金投票　冠軍「票價」高達190萬

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽的賽果塵埃落定，然而，近日有網民爆料指環球小姐需要課金才能投票，投票佔賽果50%，總金額限定500萬，並要以虛擬貨幣作為交易，有畀錢買冠軍之嫌。網民續指由於佳麗們入圍後才被告知相關賽制，令不想課金的佳麗感到進退兩難，大會更要求佳麗對相關規則簽保密協議，不可向外界透露。

據大會公布的數據顯示，冠軍姚祖恩的投票率有38.34%，代表課金近190萬，亞軍甄蕎投票率有30.9%，課金約154.5萬，而最令人驚訝的是身為「40億千金」的蔡頌思只有0.09%票數，即只課金4500元。

對賽制及被指畀錢買獎，官方回覆：「香港區環球小姐相距23年回歸，現在有了一個全新的方式來支持各佳麗成立粉絲後援會，通過Zetrix（區塊鏈平台）加入粉絲會，會員將能參與決策和粉絲俱樂部管理過程，為您喜愛的決賽選手出一份力。未來，從服裝選擇到品牌機會和活動，會員都可以參與並貢獻。Zetrix環球小姐香港區總決賽，粉絲會員的貢獻將佔頒獎晚會最終得分的50%，而評判團則佔50%。」