【是日通勝】

農曆八月廿七

甲辰年 癸酉月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

宜：祭祀、出行、移徙

忌：作灶、安床、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

金牛座：有必要檢討財務狀況，可避免荷包大出血。

雙子座：財運差，開支超出預算，宜加強節流措施。

巨蟹座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

獅子座：抽空跟長輩閒話家常，思維上可獲得啟發。

處女座：勿為瑣碎事抱怨太多，以免影響人際關係。

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

天蠍座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費光陰。

人馬座：趁星期日接觸大自然，給緊繃的身心鬆綁。

山羊座：單身者有吸引桃花的條件，好好裝扮一番。

水瓶座：愛情運不錯，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

雙魚座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼惡運。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）虎 煩惱多

鼠：思想太過天真，有可能在生活中碰釘。

牛：啞子吃黃連，被人誤會的感覺很難受。

虎：是日沖煞，易因外界干擾而做錯決定。

兔：感情生活陷悶局，易對伴侶產生不滿。

龍：聽到負面消息要保持冷靜，毋須慌張。

蛇：應變力差，遇見難題易變得不知所措。

馬：桃花旺，單身者有望遇上合眼緣異性。

羊：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

猴：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

雞：健康運一般，調整作息習慣刻不容緩。

狗：人緣佳，陪家人享用美食，樂也融融。

豬：工作運不太好，無視規章制度有麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響桃花運的姓名數理

桃花運不僅跟個人的命理特徵、生活環境和流年運勢息息相關，還有個很重要的因素就是人的名字。名字關係着人一生的事業、婚姻、健康、學業和人際關係等，究竟有哪些姓名數理對桃花運帶來不利影響？

‧數理21：明月光照實質剛健數

此數理步步而進，宛如登梯一樣，立身興家，大博名利，乃貴重的吉數，因是偉大的首領格，人格或地格有21數理的女性，反而不吉，難以有如意美滿的婚姻。

‧數理23：旭日東升的發育茂盛數

此數理終至首領，猶如凱旋之將，猛虎添翼之狀，權勢旺盛，制勝事物，功名榮達，大志大業可成。對於女性而言，易因異性關係引起風波，感情路上比較崎嶇。

‧數理30：絕途逢生的運途分歧數

此數理浮沉不定，凶吉難分，即因其他運的配合，或者成大功，或者沉於失敗。有此筆劃數的人，容易在不知不覺之間陷於失敗，夫妻不相合，家庭不圓滿。

‧數理43：散財邪亂數

此數理代表散財破產運，因循姑息，有如夜雨之花，薄弱散漫之象，外觀幸福，內多困苦，表面儼然成事，裏面不堪設想。有此數的人大都婚姻不順，波折多。