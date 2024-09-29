娛圈單打︱攻陷海綿大哥　嗲功更勝舊人

內地頂流小生黃曉明近年事業冇乜佳作，但情路非常精彩。自從同Angelababy離婚後，簡直放飛自我，重獲新生，緋聞爆個不停。最近情定富貴網紅葉珂，更傳出秘婚兼有咗的消息。點都好，「海綿蛋糕」鍾意就好。

之不過，呢位葉小姐天生惹火，一直係網絡風頭躉。既不時在社交網炫富，又不時跟愛郎晒恩愛，曾騷出價值連城的巨型鑽戒，明示暗示係曉明大哥所送，引來網民羨慕嫉妒恨。唔知係咪上得山多終遇虎，葉小姐謎一樣的身世，終於惹來網民大踢爆，直指係「名媛訓練班」的出品！

嗱，神通廣大的內地網民，扒出葉珂跟另一位網紅在社交網的相片，無論衣服、名錶、名車、拍攝地點及甫士都如出一轍，形容佢哋「動作統一，華衣共享」，係培訓班打造出來的名媛人設。

喂，霎眼睇，又真係一模一樣喎，係咁啱得咁蹺，定係有專人指導，葉小姐至知咯。話時話，早前葉珂晒出跟幾位閨蜜的合照，震撼網民眼球，皆因個個倒模一樣，讓人體會「不求同年同月同日生，但願同眼同鼻同醫生」的真義！葉小姐倒也誠實，直認曾經整容。算啦，海綿大哥同Baby咪一樣被指大整特整。

至於「名媛訓練班」咯喎，據聞係內地存在已久的一門產業，廣收年輕貌美女性，教佢哋儀態、衣着同嗲功，並安排出席富豪飯局，務求幫佢哋釣到金龜！咁當然，呢啲囡囡每人都要交學費，收費幾皮嘢！當中最成功的人辦，外界公認係天王嫂方媛！一代新人勝舊人，葉小姐打低Baby，私有化曉明大哥，功力一啲都唔弱呀！