富臨大閘蟹放題　讓您絲絲再回味

【營業資訊】時序漸入秋季是品嘗時令大閘蟹的最佳季節，一年一度的大閘蟹季節亦已經開始了。趁這段大閘蟹最肥美當造的季節，富臨皇宮由現在起應時推出最優質抵食「時令大閘蟹放題」，非一般的京式片皮鴨無限追加，大受食客歡迎！

來到富臨皇宮品嘗大閘蟹放題，以蟹為主角，必先吃清蒸大閘蟹，膏肉超多，蟹膏口感細膩綿密，肉質非常鮮嫩，入口飽滿；再試花雕大閘蟹，蟹肉的鮮香，配上花雕的甘醇，口感近乎完美；而且花雕性溫、活血暖胃，剛好去除大閘蟹的寒性；油鹽焗大閘蟹，大閘蟹用鹽焗的方法，蟹黃加倍醇厚鮮香，蟹的香味撲鼻而來，膏肥黃滿，鹹香肉嫩，特別的解饞過癮。

京式片皮鴨無限追加

富臨皇宮有很多招牌菜，不得不提就是最受客人垂青的京式片皮鴨，鴨皮紅潤油亮通透，飽滿而油香豐盈，佐以爽口青瓜和京葱來解膩，甘香得令人回味無窮！

每位尊享蠔皇原隻鮑魚一隻、生拆蟹粉扒豆苗、金湯小米燴燕窩及回味欖角骨各一份。

特設主食、小菜、甜品任食，款款吸引，點會忍得住口？人氣任食之選有蝦球湯伊麵、上海菜肉包、臘味糯米飯、流心奶香脆卷等受歡迎的主食；精選開胃小食涼菜包括：涼拌高山耳、手拍青瓜、沙薑豬手、泡椒鳳爪、蘿蔔漬物。四款甜品分別是驅寒薑茶、養顏紅棗糕、杞子桂花糕及香杧凍布甸，以及指定啤酒、汽水均無限追加。趁大閘蟹當造的秋季，多款令人垂涎美食，盡情大吃大喝吧！

星期一至五（假期除外）

HK$498/位（2位起）

星期六、日及公眾假期

HK$568/位（2位起）

*小童七折優惠

顧客查詢熱線：2353 5866

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