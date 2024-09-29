【心理測驗】你的交友之道是？

你是否曾想過，你和朋友間的相遇並非偶然，而是冥冥之中自有安排？其實，你喜歡吃的夜市美食，早已暗示了你選擇朋友的方式！試試最近日網熱議的心理測驗，揭示你潛意識裏的交友之道！

【問題】

夏日祭典中，各式各樣的美食攤位琳瑯滿目，你會選擇哪樣小吃邊走邊吃呢？

A. 菠蘿

B. 冰糖葫蘆

C. 烤粟米

D. 烤魷魚

【答案分析】

A. 選擇「菠蘿」的你，喜歡與興趣相投的人做朋友

你喜歡與擁有共同話題的朋友一起熱烈交流，志趣相投的朋友讓你樂此不疲，無論做甚麼都能盡情享受。你們可以一起參加運動比賽、分享彼此喜歡的音樂，在共同的愛好中建立起深厚友誼。

B. 選擇「冰糖葫蘆」的你，喜歡與值得信賴的人做朋友

你渴望可以傾訴心事的知心好友，希望對方值得信賴，在你需要的時候伸出援手。誠實守信、言出必行的人更容易獲得你的青睞，你們會彼此坦誠相待，建立起堅不可摧的友誼。

C.選擇「烤粟米」的你，喜歡與溫柔善良的人做朋友

你嚮往溫暖而長久的友誼，希望朋友在你遇到困難時陪伴在你身邊，耐心傾聽你的煩惱，並給予真誠的建議。你們彼此尊重、相互關心，即使歷經歲月變遷，這份溫暖的友誼也能歷久彌新。

D.選擇「烤魷魚」的你，喜歡與積極向上的人做朋友

你喜歡與樂觀開朗、積極向上的人交往，希望從朋友身上獲得正能量，彼此鼓勵，共同進步。 你們可以互相扶持、共同克服困難，即使面對挑戰也能保持樂觀，共同創造美好的未來。