【營事檔案】芽菜叉燒拌飯

夏天到了，胃口都有機會因天氣炎熱而影響，對湯粉麵等溫度較高的食物意欲就更低了，加上廚房溫度較高，令人更加不欲下廚。今次推介的拌飯使用了微波爐，減少了在廚房的時間，就可更輕鬆吃上飯了。

豆芽爽脆宜快炒

黃豆芽是由黃豆發芽而成的，富含多種營養素如維生素B雜，葉酸和核黃素等，這些維生素對能量代謝和神經系統健康非常重要。豆芽爽脆的口感就來自水份，因此黃豆芽不宜煮得過久，以免失去脆嫩的口感和營養素，通常快速炒煮或燙煮即可。因此可製成涼拌黃豆芽，或加入肉絲快炒。

叉燒可叫瘦叉燒

叉燒是中式處理豬肉的一種烹飪方法，通常使用梅頭肉或五花腩製成。叉燒的脂肪含量就取決於選用的部位，以五花腩整作的叉燒脂肪就較高，尤其是含有較多的飽和脂肪。因此是選購叉燒時，可備註瘦叉燒，不但可享用到叉燒獨特的風味，更減少了當中脂肪的攝取。

芽菜叉燒拌飯

材料：

黃豆芽 80克

雜穀飯 1碗

叉燒 5片

調味料：

糖 1茶匙

辣椒粉 半茶匙

豉油 1湯匙

麻油 1茶匙

蒜蓉 1茶匙

葱 1湯匙

芝麻 1茶匙

做法：

1) 黃豆芽洗淨、叉燒切粒備用

2) 在可微波的碗中放入雜穀飯，再放上黃豆芽

3) 微波4分鐘，加入叉燒再微波30秒

4) 最後加入所有調味料拌勻，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。