高鈞賢深圳2,000呎豪宅曝光　屋內被發現有孕婦枕就快當爸？

首屆《香港先生》冠軍高鈞賢，近年轉戰內地發展，早前曾透露「回娘家」工作，為無綫劇集拍攝海報，惟他活躍於網絡世界，除了拍片分享生活點滴，更會直播帶貨。近日他製作了一個私家Room Tour，曝光位於深圳的逾2千呎豪宅，不過網民竟「錯重點」，並詢問他是否快要當爸爸。

高鈞賢近日拍片分享其深圳新居，並寫道：「最近比較少出現，是因為我搬來深圳嘍。」他解釋，現在通常一半時間在香港，另一半時間則在深圳。從整條Room Tour片段可見，高鈞賢新居樓下設有緩跑徑，他指自己平時都會利用來跑步，之後就來到新居門口，放滿了波鞋，高鈞賢解釋，因為他喜歡做運動。

高鈞賢走進新居，新居採四房三廁設計，兩個套廁，其後便走入主臥、爸媽房間、客廳、飯廳、露台逐一作介紹。高鈞賢表示，自己家中不買電視，而是用投影機加上屏幕，並介紹了自己有一個紅酒櫃，閒時可於景色優美的大露台品酒。不少網民看完都討論高鈞賢新居位置、呎數等，有人估計其新居應該逾二千呎。不過有網民看完影片後，錯了重點，因高鈞賢站在窗台前的一幕，他發現高鈞賢後面放了一個「孕婦枕」，並寫道：「後面這個是孕婦枕嗎？跟我的是同款。」不少人都笑指層主眼利，有其他人則和議表示：「要當爸爸了嘛？」亦有人疑惑高鈞賢是否結婚了。同時有網民指出，高鈞賢在介紹時是說：「裏面就係我哋嘅衣帽間。」另外，有人亦發現高鈞賢家中的護膚品、手袋都有「古怪」。

高鈞賢慶祝40歲生日時，他在社交網限時動態上載圈外女友合照放閃，他早前出活動時，曾透露已經有另一半，惟因女友是圈外人，故希望低調一點，更表示希望今年或明年做爸爸。此外，高鈞賢接受傳媒訪問時，曾透露已拍拖一年，已認定對方為終身伴侶，以及坦言隨時會閃婚。