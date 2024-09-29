張敬軒神回Dancer帶領潮語新境界　「NTPKJ」 到底點解？

歌手張敬軒向來走在時代尖端，要跟得上網絡潮流並不是上社交網Post相Post片就可以，在「網絡潮流界」之中，而軒仔可算是翹楚之一，甚至是引領潮流的人。早前社交網上興起潮語「SLDPK」一詞，當有人問起背後意思時，就會有人「玩膠」表示是解作「成龍打保錡」，再認真一點的可能會答你是「少年的拼勁」。當然「SLDPK」一詞的真正意思其實是解作「笑L到XX」，這個潮語更玩謝了姜濤。

日前軒仔的舞蹈員「張生」在社交網上分享，標題為「今朝畀人叫入房照肺嘅原因：」而貼文就附上一張對話截圖，張敬軒（Hins Cheung）說：「兜緊返嚟！」而這位「張生」則用一張張敬軒2002年專輯《my way》的白色薄紗透視厘士恤衫造型照的貼圖回覆，最抵死的是貼圖中還配上「baby you hurt me so bad」歌詞 ，十分之應景。

隨後，軒仔就在貼文底下回覆：「ntpkj！」這一組神秘密碼。軒仔的出現引來不少網民圍觀，更有人「直線抽擊」貼出軒仔的陳年「靚仔相」。有網民留言詢問「ntpkj」的意思，也有人問：「可唔可以錄音聽吓。」當中也有網民解釋：「少年的拼勁 sldpk 能突破困難 ntpkj」，讓一眾網民都啼笑皆非。

好吧，到底「NTPKJ」又點解。試試將頭兩字NT解作「你條」，最後一個字解「仔」，相信99%香港人都會明白軒仔當時的心情。