歐倩怡嘆搵工好難　提郭晉安即落閘

藝人敖嘉年、朱智賢和歐倩怡今日（29日）為HOY TV節目《健康關注組》進行拍攝。歐倩怡表示仍然努力適應幕前工作，稱現在記性大不如前，需要花費好多時間在背稿上：「明明係自己寫嘅稿，但都係會講到食螺絲咁，可能以前背慣稿，個腦一直運作開嗰個模式，就會容易啲，依家要花好多時間。」提到早前她指自己「等錢使」，坦言現在轉型是營養師身份，與以前藝人的人工不同，至於問到有沒有與前夫郭晉安聯絡？歐倩怡即落閘表示：「呢啲我唔回應啦。（如果經濟上有困難會唔會主動搵郭晉安？）唔講呢啲啦。」不過提到一對子女，歐倩怡又變得健談，表示每晚都有和在外國讀書的囝囝傳短訊，又言好想飛去直接見囝囝：「不過要佢（囝囝）批准先得，同埋佢呢個年紀需要學習獨立。」又言一對子女都長大成人，有自己的朋友，不同小時候會經常癡住自己。

談到工作，歐情怡就表示有努力求職，指她的求職難度比一般人大：「因為我有一段好長嘅空窗期，同埋我算係Fresh Graduation，一般人冇諗過啱啱畢業嘅人會咁大年紀，通常預早會喺20幾歲，同埋有啲公司佢哋唔想有傳媒報道，所以求職會比一般人難。」透露現在於一所大學兼職做研究。

另外，朱智賢表示今次是入行以來第一次與歐倩怡合作，發現原來她都是一個非常健談的人。敖嘉年更大爆有一次與朱智賢拍節目，對方在休息時段睡着了，甚至扯鼻鼾，不過朱智賢到現在都不承認，大嘆當時沒有拍照為證。朱智賢還指自從拍了《健康關注組》後，被導演叫盡量不要穿牛仔短褲：「因為着牛仔短褲可能好妹妹，唔夠專業，始終我哋呢個節目都有好多醫生呢專業人士。」她又指為了保持曝光率，所以會經常在網上拍攝搞笑片，又指自己平時都好喜歡睇搞笑片，問到會否考慮叫男友謝東閔出鏡？她說：「佢比較忙，都係唔好麻煩佢，佢負責幫我揸機拍嘢囉。」敖嘉年指自己即將要飛到馬來西亞開新劇，並透露劇本自己是寫的：「因為我本身係讀導演出身，唔知點解自己會走咗嚟幕前搵食，同埋我自己本身一路有寫開劇本，之前係因為疫情，所以擱置咗，依家就可以開始。」