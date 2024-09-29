神隱亞姐施綺蓮被爆用變態方法減肥變皮包骨　塞一物入口食乜都嘔

1990年亞姐亞軍施綺蓮當選後曾在娛圈短暫發展，拍過不少電視和電影以及賽馬評論員，2002年與富商唐儀結婚並育有兩女一子後，淡出幕前專心做幸福闊太，直到今年5月，施綺蓮與20歲女兒激罕現身到文化中心睇騷，51歲施綺蓮外貌變化不大，依舊打扮得濃妝艷抺，一對「王小虎眉」竟然撞樣張栢芝！不過梁思浩日前在節目上，大爆明星減肥奇招，提到施綺蓮的減肥方式。

梁思浩指施綺蓮用了一個「變態」的減肥方法，就是用筷子扣喉：「大家千祈唔好學，佢話係有人教佢，係另一個選美佳麗教佢㗎！同佢講『冇嘢㗎，記住你食任何嘢，食完嘢就去洗手間』，有人教佢『隊』隻筷子插入去喉嚨入面，佢話手指唔夠長呀，會刮損。佢話一用筷子插入去，個胃全部嘢就會吐返晒出嚟。」最初施綺蓮用筷子扣喉，及後已將催吐變成「習慣」，吃完任何東西，只要低頭便會自然吐出來。

梁思浩忍不住勸施綺蓮說：「咁樣你會死㗎你知唔知，跟住我未做節目之前就同佢講『你唔好咁啦，我未識你之前，細個見你好靚。我唔覺得瘦就係靚，反而你選美嗰陣我覺得好靚，有啲肉地，你依家反而有啲恐怖』。」梁思浩指雖然當時施綺蓮未至於到厭食症，但知道如果情況持續，絕對會有生命危險。後來施綺蓮聽梁思浩勸告，體重回升，之後亦生了小朋友，亦替她感到開心。

淡出多年的施綺蓮曾在2013年接受陳啟泰主持的《亞姐百人》訪問，對於神隱多年，她稱自己有段時間發展事業和生BB。施綺蓮亦又大爆當年選美黑幕：「我記得被偷嘢係啤啤 ( 楊玉梅），不過係衫，唔係乜嘢私人物品。被人剪爛嘢應該係吳綺莉，我仲記得周弘都搞好多嘢出嚟，但係我都未搞清係咪受害者，我永遠係好明顯，做得唔好一定講對唔住，如果我覺得冇錯，就係觀點與角度。」