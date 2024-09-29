郭珮文讚黃宗澤係筍盤：可惜佢唔要我！

23歲落選港姐郭珮文（Juliana）憑「大騎樓」成功上位，日前她接受電台訪問時，因愛食致體重最高峰時有130磅，她說：「試過去燒烤任食自助餐，我食咗人哋15碟肉，所以嗰時就好肥。」因身材關係成為中學學生的欺凌目標令她社恐，加上香港讀書壓力大，才決定離港升學，適逢踏入青春期，她開始着重外表，識控制飲食及做運動，順利減肥，成就今天的驕人身段。

她憑驕人身材極速上位，亦毫不吝嗇經常於社交網分享性感照，她大方說：「我見到報道用我身材去做標題，話我最強Body唔敢當，因為我唔覺得自己有幾好，但畀咗呢啲Title我，我都好開心。」她承認性感是女星上位捷徑，讓大眾加速認識她，她亦不抗拒性感演出：「我唔介意，但都要睇吓個尺度，我底線係唔可以露點。」

談到感情，她指至今有過3段認真感情，初戀發生於15歲：「因為我喺香港同英國都係讀女校，所以初戀要去到美國先發生，嗰時15歲係好單純愛情。3段關係都很長時間，都以年計，都係同中國人拍拖，但拍得耐咗大家發展方向都唔同，最後就分開。」

回港後，她單身至今，至於入娛樂圈後，可有追求者？她說：「唔覺得娛樂圈係好混亂，因為根本都冇人搵過我，都冇人溝我！」她坦言情傾成熟男性，過往的3段情，男友們都比她年長2歲至10歲，她說：「我係鍾意比較有責任感同心地善良嘅男仔，同埋我係鍾意大過我嘅男仔，因為成熟啲同埋有擔當，試過同大我10年嘅人拍拖，我鍾意被人照顧感覺。」亦大讚同劇的黃宗澤：「佢係筍盤呀！佢方方面面都咁完美，可惜佢唔要我！我都唔知佢會鍾意啲乜！」