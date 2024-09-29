Quadrifoglio Tributo Giorgio限量版　全港僅5個配額

全新Quadrifoglio Tributo Giorgio 限量版，香港巿場僅限發售5輛，當中3輛是Giulia Quadrifoglio ，2輛是Stelvio Quadrifoglio。展出中的是披上Verde Montreal綠色的Giulia Quadrifoglio Tributo Giorgio。同場還展出全球只限量生產500輛、首次在香港亮相的Alfa Romeo GTAm。（互聯網）

為向最後一代燃油驅動的 Quadrifoglio Giulia 和 Stelvio，以及象徵着該品牌對性能與激情的精緻Giorgio底盤致敬，Alfa Romeo推出全新Quadrifoglio Tributo Giorgio 限量版，香港市場僅限發售5輛，當中3輛是Giulia Quadrifoglio，2輛是Stelvio Quadrifoglio。

全新Giulia Quadrifoglio Tributo Giorgio及 Stelvio Quadrifoglio Tributo Giorgio 限量版，同是以90°夾角全鋁合金2.9LV6渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力520hp，峰值扭力600Nm。搭配8前速自動波箱，完成0-100km/h加速分別只需3.9秒及3.8秒，極速則分別為308km/h和285km/h。兩款車系更是配用源自 Giulia GTA、但經改良和優化的機械限滑差速器，增強高速行車時的穩定性和敏捷性，以及提升過彎的速度。早前便在德國紐布寧賽道上創下了令人驚訝的7分32 秒 (Giulia) 及7分51.7 秒 (Stelvio) 圈速成績。

值得留意是，每部車均附有由廠方意大利總部發出的專屬證書，標明限量版編號及車輛資料。另車身顏色則提供奪目Alfa Red紅色及Verde Montreal綠色選擇，展出中的是披上Verde Montreal綠色的Giulia Quadrifoglio Tributo Giorgio。另同場還展出全球只限量生產500輛、首次在香港亮相的Alfa Romeo GTAm。兩車即日起至10月2日於陳列室內展出，車迷可別錯過。