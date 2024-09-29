胡定欣元朗搵好嘢食　關嘉敏計劃與譚輝智合作

視后胡定欣、《中年好聲音》譚輝智及關嘉敏等，今日（29日）到元朗出席音樂會，眾人於台上獻唱歌曲，定欣更邊唱邊走到台下，跟市民近距離接觸。她表示平日也經常路過元朗：「因為屋企人住屯門，知道元朗多好嘢食，會上網睇網友嘅美食推介。」談到她早前在橫琴拍劇時，獲單立文（豹哥）和太太胡蓓蔚特意到當地，為她送上生日驚喜，她表示十分高興：「嗰日收工都2、3點，其他人都着住睡衣同我過生日，呢啲美好嘅回憶留喺我腦海獨享。（豹哥又催婚？）佢成日都亂講嘢，不過畀我嘅祝福就收咗喺心。」問到生日願望是否早日找個如意郎君？她笑言願望身體健康之餘，稍後播出的《巾幗梟雄之懸崖》能獲觀眾喜愛。

談到她近日憑《破毒強人》勇奪「2024亞洲影藝創意大獎」中《最佳女主角》，她表示十分高興，希望之後可代表香港衝出亞洲，亦期望屆時可以出席該頒獎禮，入行多年的她，坦言因現時拍劇數量不多，產量少所以會更珍惜作品獲提名的機會。

譚輝智指今次只會唱歌不會跳舞，又自爆今日是太太的正日生日，他指曾考慮過不出席今次活動陪太太，但最後覺得兩樣同樣重要，因為活動後會跟太太吃晚飯慶祝，也預備了驚喜給太太。

至於扮譚輝智扮得維肖維妙的關嘉敏，高興表示終於可跟對方同場，笑言感覺很親切，因參加《福祿壽訓練學院》扮對方前看了很多對方的演出，已很了解對方，又表示很期待跟對方合作。她透露稍後會推出出新歌：「今次出中版歌，係好唔一樣嘅自己，之後會再出快歌。」問到會否邀請輝智擔任MV男主角？她指這建議不錯，又有計劃於台慶跟對方合作，不過未知能否成事。