《愛．回家》「申叔」李海生設靈　錢嘉樂送最後一程

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演接龍集團保安「申叔」的資深演員李海生，因皮膚生毒瘡導致背脊潰爛，引發細菌感染，於本月9日逝世，享年83歲，今日（29日）假大圍寶福山紀念館設靈，喪禮採用佛教儀式，翌日出殯，靈柩將在大圍富山火葬場火化。

靈堂布置簡約素淡，其太太及三名子女的心形花牌放置中央，圈中人緣甚佳的他獲不少藝人送上花圈，包括狄龍與兒子譚俊彥、王祖藍與太太李亞男、吳卓羲、錢小豪、《愛．回家》劇組、香港演藝人協會、電視廣播有限公司藝員部、香港動作特技演員公會等。

錢嘉樂與太太湯盈盈不但送上花圈，還到現場致哀，嘉樂受訪時表示跟李海生相識多年：「由邵氏開始，到劉家良到唐佳年代到洪金寶，我都見到佢，後來到我入無綫做演員、做主持都見到佢，大家不停合作，係一種緣分，幾十年眨眼就過，所以唔好成日眨眼。」他稱對方可謂「睇住」自己長大，所以對方最後一程，一定要前來鞠躬，他又大讚對方好人：「佢為人好好，以前二話不說，最惡梗啲惡人角色佢做晒，好人就我哋做晒，後期拍電視，佢可以做啲善良角色，佢好照顧後輩，好受後輩尊重。」他指太太盈盈跟對方在《愛．回家》合作，故無論如何也要一齊出席，又謂太太與《愛》另一演員姚瑩瑩也非常有心，現場不停摺元寶。