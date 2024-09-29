張敬軒幫手布置單位　一舉動獲VIVA激讚暖男

歌手張敬軒和英皇女團VIVA今晚（29日）現身港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」。張敬軒表示心情已經有所緩和，表示入行這麼久已經習慣要隨時調節心情，提到近日他在網上開直播，他指因為當時心情差，所以想找人陪自己，分散注意力：「都真係有幫助，身邊啲朋友都好好，有Send Message關心我，不過我嚟緊10月有演唱會，所以都要少去一啲聚會，同埋都已經40幾歲，生離死別都經歷過。」 又指10年內都不會考慮養寵物：「最主要呢隻貓好內疚，因為我冇乜時間陪佢，唔似之前啲狗，佢哋童年我係陪住。」

提到演唱會，他指會有15場，今日是第一日排練，預告演唱會邀請到台灣、內地等不同的歌手做表演嘉賓，值得期待，問到現在狀態是不是好Fit？他笑言：「把聲係OK，但心情恢復緊，等呢幾日去吓旅行，玩吓Social Media。」講到社交平台，他近日創出了一個潮語「ntpkj」，他親自解釋指這個是廣東話拼音簡寫，意思是「你條拼勁仔」，稱這個詞語是用來稱讚一些努力上進的年輕人，不過提到網友好似有其他完全不同的解讀？他笑言：「中文好博大精深，我成日覺得網上玩可以學到好多嘢。」

談到早前張敬軒到中文大學擔任講座嘉賓，他分享到當日最難忙的經驗是收到一位學生自己創作的兩首歌曲Demo，透露當日晚上回家就與該名學生傾了40分鐘的電話，給了那位學生一些音樂上和入行貼士，並大讚那位學生寫的歌好好聽，非常有潛質。問到他會否考慮自己開一個品牌培育下一代？他指這些主要交給公司負責，不過就透露12月應該會開班教唱歌：「我會請啲專業音樂老師嚟教，而我就喺隔籬睇。（開音樂學院？）又唔係，呢啲班係短期，唔會成日開。」至於提到今晚同場的小師妹VIVA，他就指自己現在忙於布置一個空置的單位，以便借給一班小師妹入住拍攝節目：「呢個禮拜要開始入傢俬。（你自己出錢？）都唔係，公司出，我負責設計一啲3呎碌架床。（參與節目？）我應該會上去做鐘點。」

同場的VIVA笑言師兄張敬軒會自行送上貼士，不需要特地去請教：「有時佢會突襲我哋，然後同我哋分享一啲貼士，例如唱歌運用感情，拍子，或者教我哋點樣用音響保護把聲，呢啲貼士對我哋上台表演好有幫助。（有冇試過被狠批？）佢唔會狠批我哋。」並表示張敬軒好暖男，是最喜歡的師兄之一。

提到她們即將入住張敬軒親自布置的家，她們笑言：「聽聞所有入住嘅租客都會行運，所以我哋都想去沾光。」又表示張敬軒除了借出屋企，還會體貼問她們有沒有需要的東西：「佢會直接問我哋每個成員有冇啲特別嘢想擺喺張床度，或者有冇嘢係唔想要，好Sweet。（有冇愛上佢？）我哋一早已經愛上張生。（搵老公搵呢啲？）呢啲搵唔番。」