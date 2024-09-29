非一般職員 慾海浮沉

世界難撈，身為一間公司嘅職員（Staff），點可能正經事唔做，亂搞男女關係呢？不過，有啲「Staff」專係令自己老闆喺慾海中浮沉，仲令人大呼過癮添！

Staff 隨時候命

女伴開到聲想曳曳，身為體貼嘅男士，當然要拿拿臨上床交功課，換言之，胯下兵器要隨時候命，所以有外國人戲稱子孫根做「Staff」！

講開又講，男士身邊呢個「Staff」一旦硬到失去理智，好易觸犯性罪行，有一位南非女醫生就喺2005年設計出一款反強暴安全套「Rape-aXe」，專為女士而設，套內設有倒鈎，能將施暴者嘅兵器鈎住，令對方束手就擒。發明者Sonette Ehlers表示，試過拎住呢款安全套到監獄訪問強姦犯，對方話佢嘅設計好有阻嚇性，一旦投產，相信有助防止性罪行發生。

口愛奇招 考驗體能

講到口愛體位，原來有一招叫「Staff」，同瑜伽動作「前臂倒立」可謂如出一轍，係咪估唔到呢！首先，男方嘅前臂貼地，繼而做出倒立動作，喺呢個時候，女方只要跪喺男方前面，就可以盡情吞噬其兵器。如果想令男方有更強烈嘅快感，女方可以喺進行口愛時，用雙手輕撫對方臀部。性學家話，呢一招新奇得嚟，可以幫助男士鍛煉核心肌肉，但男士要衡量一下自己有冇足夠體能應付。

《Naughty Staff》辦公室大亂鬥

喺好多打工仔心目中，辦公室係一個枯燥乏味嘅地方，多留一分鐘都覺得蝕底，但如果工作環境變到好似四仔《Naughty Staff》所呈現嘅畫面，相信好多男職員都會樂意開OT！影片由Twistys喺2010年推出，邀得Bree Olson、Beverly Hills、Rebeca Linares等巨乳脫星參演，故事講述某辦公室嚟咗一位豪放女新人，經常撩男同事曳曳，甚至連女同事都唔放過，令本來了無生氣嘅工作環境變到活力十足，但只限於下半身。憑住女主角Bree Olson嘅出色演出，令呢套四仔大獲好評，仲喺2011年多個頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳市場推廣等提名。

同場加映：I奶女優日下部加奈

商業品牌設有宣傳部係好平常嘅事，但日本AV廠SOD嘅宣傳部比較特別，事關轄下職員唔止一次轉做AV女優，當中又以日下部加奈副偈最正！身為90後嘅加奈，天生麗質，心口仲有一對37I巨乳，2018年正式加入SOD，負責管理公司嘅官方社交帳號，本來冇諗過下海拍AV，但經過老闆積極游說，終於喺2019年推出處女作《爆乳I Cup SOD女職員》，同年9月再轉投MOODYZ旗下，並成為該廠嘅年度最佳新進女優。家陣阿妹為熟女名廠Madonna效力，唔止女人味正到爆，床技仲相當出色！