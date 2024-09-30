【是日通勝】

農曆八月廿八

甲辰年 癸酉月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、沐浴

忌：理髮、動土、交易

幸運方向：坐南向北

幸運數字：07、25、14

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

金牛座：是非多，被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

雙子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

巨蟹座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

獅子座：愛情運與財運皆急跌，多用橙色有助增運。

處女座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

天秤座：遇上不如意的事，有冤無路訴，心情低落。

天蠍座：不宜把負面情緒帶回家，免得身邊人擔憂。

人馬座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難破悶局。

山羊座：判斷力弱，做事易犯錯，破財風險非常高。

水瓶座：孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

雙魚座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

牛：工作有機會遇到難題，逃避不是辦法。

虎：感情有變淡危機，對伴侶顯得不耐煩。

兔：是日沖煞，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

龍：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

蛇：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

馬：事業發展不乏機遇，求職者好好把握。

羊：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

猴：話頭醒尾，工作順利，理財不乏靈感。

雞：在知識上努力裝備自己，事業可受惠。

狗：跟另一半心有靈犀，幸福感油然而生。

豬：做事畏首畏尾，對自身才能欠缺信心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

年復一年，你看破了多少？

時光消逝，歲月向前，廿四節氣的「秋分」又剛剛過了，上半年有甚麼改變？你希望想得到的又得到嗎？你所擺放的風水物又有效應嗎？

信不信由你，所謂命裏有時終需有，坊間有位大師經常跟弟子粉絲講，錢解決到的問題就不是問題，但真的可以用錢來改變命運嗎？到頭來你因對方的說話，不斷奉獻金錢，結果成為了對方的財富。

人生這輩子所有的福德運氣都藏在自己的脾（脾氣），不要讓你的脾（脾氣）擋住自己的福氣和運氣。

原來在醫學上，脾臟掌管我們的消化運化系統，這部分出事，嚴重可引發癌病。人一生像一場馬拉松，要學習享受路上風景，事情從來不會因為你的標準發生變化，也不會因為你的焦慮而得到任何改變，那些懂得順應節奏的人，反而容易掌握自己的人生，允許一切發生，多給自己一些時間成長。

凡事脾（脾氣）溫和平衡的人，身體運化自然流通，氣血運行暢通不阻塞，同樣這類人士，福氣運氣很深厚，活得快樂，不會被外界人和事所誘惑，繼而影響情緒，做錯決定。換句話說，所有福氣運氣藏在脾（脾氣）裏，不要讓你的脾氣擋住自己。

環境會改變一個人，但心境能決定一個人。