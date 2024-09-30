炎明熹雪藏多時靠後援會挽人氣　返母校傾訴用3招對抗逆境

「樂壇小天后」炎明熹自傳出不續約而遭無綫雪藏後，連社交網也減產，只作限時更新，多得尚有歌迷會平台跟進她連續現身兩個活動力挽人氣，見她除在街上賣旗外，又返母校做義工，跟師弟、師妹分享面對困境時的3大要訣，勉人之餘亦為自己加油。

歌手炎明熹（Gigi）因合約問題，自6月爆出離巢傳聞後，遭無綫「全面封殺」，公開活動寥寥無幾之餘，就連社交網也趨平淡。以往處於事業高峰期時，她經常有工作行程與粉絲分享，或出現萬人空巷的熱鬧場面，但近期只見她孤伶伶在家畫畫、玩貓、後樓梯唱歌或Po舊照，社交網的更新頻率不高，整個人也變得低調，未知是否跟心情欠佳有關。

但原來Gigi日前有出席活動現真身，其應援會平台發出相關貼文，「報導」偶像的近況，其中，Gigi先和「Gi炎粉」（粉絲暱稱）冒雨在九龍灣港鐵站賣旗，現場人頭湧湧，身穿應援會T裇的她，主動向途人揮手打招呼，對賣旗人士的集郵要求無任歡迎，更估計因有忠粉在身邊，她的心情也變得特別好，頻頻露出親切笑容，還將旗紙貼滿身，展現活潑可愛的一面。不過有網民指她走樣：「冇嘢做，塊面肥咗好多喎。」

身處逆境的3大要訣

而另一日，Gigi則以四眼妹的街坊Look示人，並用原名「王佳恩」的身份重返牛頭角的小學母校做義工，偕師弟、師妹派禮物給長者。據知此次活動由校長邀請，為表示對她「回歸」的重視，校方更送上「大禮」，為她製作了回憶短片，片中見小學時代的她，戴上厚厚的眼鏡和同學仔合照外，還有她做小義工的珍貴圖片。

期間，Gigi還上台分享心得，發放正能量，似有感而發的她提及面對逆境的3大要訣時，表示首先要做好自己以及不怕面對困難，不忘初心：「因為會碰上好多意想不到嘅事情或挫折」；第二就是跨過心魔，不要否定自己，她續謂：「因為好很多事情，未必係你自己可以做到嘅，就會一直否定自己，係好差嘅感覺」；最後一點，則是勇於面對，她稱：「當你勇於跨過嘅時候，就證明你會成功並步向下一步。」