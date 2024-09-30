憑《愛情萬年青》金球獎封帝　美國鄉謠巨星基斯杜化遜離世

美國老牌鄉謠音樂巨星基斯杜化遜（Kris Kristofferson）被傳死訊，據知他於周六（28日）於夏威夷的家中離世，享年88歲。

消息傳出後他的家人已證實基斯杜化遜的死訊，隨後家人發聲明指他安詳離世：「我們全家人太感恩與他一起度過時光。多謝大家多年來對他的愛戴，而當你看見彩虹就知道他對着我們微笑。」

入行超過半世紀的基斯杜化遜於音樂界取得驕人的成就之外，他亦是一名演員，演出超過100部電影及電視劇，其中以1976年與女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）合演的歌手正傳《愛情萬年青》（A Star Is Born）最有代表性，他在片中飾演一名鬱鬱不得志的唱作歌手，而他憑精彩演出捧走《金球獎》喜劇或音樂組別最佳男主角。2018年美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）將《愛情萬年青》翻拍成新版《星夢情深》，由畢利與天后Lady GaGa擔任男女主角。

基斯杜化遜亦演過漫威（Marvel）超級英雄電影，他曾參演3集《 幽靈刺客》（Blade），其中續集《幽靈刺客 2之變種復活》（Blade II）更與甄子丹有對手戲。