全城至抵！麥當勞$25套票強勢回歸 即買即用低至57折

【特約報道】麥當勞每次推出「麥麥慳」套票均成為粉絲必搶美食優惠！由今日起人氣「麥麥慳」套票優惠再度於麥當勞App登場，推出3款套票集多款火熱美食，只需$25起就能享受超值套餐或超值早晨套餐，絕對是慳家經濟之選，而且即買即用非常便捷！

App用戶獨家專賞至抵價

今次「麥麥慳」套票帶來3款超值套餐套票優惠，首先有「飽你鍾意套餐換購券」，多款漢堡超值套餐低至$25！除了人氣熱選的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐外，更可加$6升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐，享受Double滋味，「飽」你鍾意！

此外，「雞會難得套餐換購券」亦載譽回歸，4個餐只需$128，可選麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐，以及原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，一次過歎盡各款人氣炸雞美食！憑套餐換購券選購心水美食套餐時，更可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，搭配出更多滋味組合！使用以上兩款套餐換購券時更可以加$6升級加大套餐，享受加乘！

「著數之晨套餐換購券」亦同步登場，只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐！套票提供3款經典早晨之選，包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，可加$5選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐，以豐富美食展開Good Morning！

以上3款「麥麥慳」套票均由今日起登陸麥當勞App，購買套餐時只需付$20訂金，4張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App之優惠券版面，於正式使用時只需揀選指定心水美食並繳付指定換購金額$20起即可選購美食。用戶成功換購套餐後，麥當勞App便會自動移除套餐換購券，非常方便。大家記得把握時間選購心水美食喇！