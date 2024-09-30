型在不規則　前衞建築新常態

當下大部分現代建築物均講求四平八穩，有個性的建築設計師自然希望走前一步，最常見的玩法，就是令建築物的造型變得不規則。正如今次介紹的概念建築「Ashian House」，賣相古怪得令人難以形容，而質感有點像珊瑚石的外牆，更在設計上融入幾何元素，堪稱前衞建築的新典範。

Ashian House 受大師啟發

說到不規則建築，很多人的腦海中都會第一時間浮現「Zaha Hadid」這個名字。貴為建築界諾貝爾——普立茲克建築獎的首位女性得主，Zaha Hadid被譽為「曲線女王」，不但給世人留下大量充滿美感的前衞作品，更成為不少設計師的繆思女神，像伊朗女設計師Azra Mizban發表的構思「Ashian House」便是受前輩所啟發。

從預想圖所見，「Ashian House」的形狀奇特，可以用三尖八角來形容，但角位圓滑，像經過長年的風化侵蝕，石灰色外牆的質感粗糙，有點似珊瑚石，將內層呈不同形狀的茶色玻璃窗牢牢套住。如此前衞的造型，不期然令人聯想起來自外太空的巨大隕石！

室內方面，樓底特高，又有大片落地玻璃窗引入自然光，豪宅氣派盡現。至於設計上最大的亮點，莫過於一幅幅融入幾何元素的主題牆，其藝術性媲美雕塑，襯上貌似抽象畫的巨型地氈，可為整個空間增添活力和個性。