曲奇四重奏旺角新分店　打造香港手信

香口的曲奇和蝴蝶酥，一向是人氣烘焙美食。由前港姐冠軍及品牌創辦人謝寧小姐創立的曲奇四重奏，自2008年起憑自家製作的蝴蝶酥屢獲國際美食大獎，更於內地、台灣和澳門開設分店，成本地人氣手信之一。早前品牌於旺角西洋菜行開設第9間分店，致力打造名副其實的香港手信。

謝寧小姐指近年市場環境艱難，但她和香港業務總裁廖開強先生同樣認為即使環境如何變遷，只要品牌保持水準，好的產品依然有捧場客。旺角新店融合現代美學和傳統元素，外牆選用大型LED轉角顯示屏，店內有一幅獨一無二的蝴蝶酥瀑布牆，搶眼吸睛。

因應新店開幕，品牌全新推出傳奇12味曲奇禮盒，每款曲奇由著名主廚劉文達師傅（Apollo）親自設計，原材料來自27個國家，高質食材加創意配搭，打造出花生醬蔓越莓杏仁、藍莓燕麥、抹茶白朱古力、椒鹽夏威夷果仁、生椰拿鐵、特濃柚子朱古力、黑松露榛子、香蕉夏威夷果仁、牛油杏仁片、朱古力、海鹽朱古力和朱古力咖啡榛子12款口味。曲奇不含任何防腐劑及人工添加劑，健康又美味，用來做手信最適合不過。

曲奇四重奏旺角店

地址：九龍西洋菜街1號豉油街24-26號福泰大廈地下2-4商舖

查詢電話：3618 8730