曲奇四重奏旺角新分店 打造香港手信
2024年09月30日 12:00
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（左至右）太平紳士譚偉豪先生、香港業務總裁廖開強先生、曲奇四重奏創辦人兼股東謝寧小姐、生產部總監劉文達先生、行政總裁王曉明先生及國際業務總裁劉正先生為曲奇四重奏旺角店開幕剪綵。（胡振文攝）
香口的曲奇和蝴蝶酥，一向是人氣烘焙美食。由前港姐冠軍及品牌創辦人謝寧小姐創立的曲奇四重奏，自2008年起憑自家製作的蝴蝶酥屢獲國際美食大獎，更於內地、台灣和澳門開設分店，成本地人氣手信之一。早前品牌於旺角西洋菜行開設第9間分店，致力打造名副其實的香港手信。
謝寧小姐指近年市場環境艱難，但她和香港業務總裁廖開強先生同樣認為即使環境如何變遷，只要品牌保持水準，好的產品依然有捧場客。旺角新店融合現代美學和傳統元素，外牆選用大型LED轉角顯示屏，店內有一幅獨一無二的蝴蝶酥瀑布牆，搶眼吸睛。
因應新店開幕，品牌全新推出傳奇12味曲奇禮盒，每款曲奇由著名主廚劉文達師傅（Apollo）親自設計，原材料來自27個國家，高質食材加創意配搭，打造出花生醬蔓越莓杏仁、藍莓燕麥、抹茶白朱古力、椒鹽夏威夷果仁、生椰拿鐵、特濃柚子朱古力、黑松露榛子、香蕉夏威夷果仁、牛油杏仁片、朱古力、海鹽朱古力和朱古力咖啡榛子12款口味。曲奇不含任何防腐劑及人工添加劑，健康又美味，用來做手信最適合不過。
曲奇四重奏旺角店
地址：九龍西洋菜街1號豉油街24-26號福泰大廈地下2-4商舖
查詢電話：3618 8730