容祖兒出道25年極寵粉：感謝1/4世紀的支持及陪伴

9月29日是樂壇天后容祖兒（Joey）的重要日子，皆因正是其出道日。回顧25年的成長路，她於網上載由出道至今的照片，感性發文作簡結：「漫長而又轉瞬的這25年，那顆熱愛舞台的赤子之心，一直在身體裏瘋狂跳動，推着我不斷向前。」她特別感謝歌迷1/4世紀的支持及陪伴，令她的音樂更有意義，舞台更有熱情，自言雖不完美，但一直有伴：「這是我走過的25年，更是我們一起分享音樂的25年。」

她再在另一社交平台連出兩個po，分享歌迷會聚會的片段，又上載「歌迷眼中的容祖兒」話語，原來她已成為歌迷的人生夥伴：「佢嘅待人處事同工作態度亦都成為咗好多人嘅榜樣，努力、堅毅、刻苦、真誠、搞笑、率真、大頭蝦 etc ⋯⋯」，亦有歌迷和她是互動關注：「其實佢都一樣，平日花唔少額外嘅精神同時間，去留意歌迷嘅反應，睇大家寫嘅信、出嘅posts、留嘅言，嘗試互相去了解對方嘅諗法、感受，亦係一種雙向嘅力量傳遞。」，亦有歌迷話對她相當高要求：「認真起上嚟就對偶像好鬼harsh，成日都好嚴格又諸多挑剔，又鍾意取笑佢，但到最後佢都會盡量作出調整滿足大家。」亦有歌迷話會繼續愛多25年：「繼續互相陪伴、互相修補、互相支撐。」還展示由歌迷為她製作的「成長25年」動畫，可見她對歌迷這份重磅心情，相當珍而重之。