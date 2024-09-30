永安旅遊×海洋光譜號　又歎又玩日本沖繩．九州

【特約報道】郵輪假期是近年旅遊大趨勢，皆因毋須轉酒店及搬行李，免卻舟車勞頓，在船上吃喝玩樂，輕輕鬆鬆就可玩盡多個國家及城市。今年12月至2025年1月期間，皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」再以香港作為母港推出多個航程，帶大家暢遊日本沖繩及九州多個人氣景點，船上豐富設施加上精彩的岸上行程，令人樂而忘返！

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沖繩：震撼海洋美景

「海洋光譜號」將於2024年12月至2025年1月期間以香港為母港，推出7個香港啟德郵輪碼頭上落船的航次，當中包括日本九州及沖繩，均以宜人風景聞名，並有不少著名景點及購物勝地，岸上遊的行程精彩豐富。例如沖繩於2020年開幕的DMM Kariyushi水族館，內有「迎賓劇場」、「虛擬海洋樂園」、「水母世界」三大展區，結合AR技術投影夢幻的海洋生物生活場景，展現大自然美態。提起沖繩又怎少得電影《戀戰沖繩》拍攝地萬座毛呢？該景點是處於海岸峭壁的著名風景名勝，有着如鼻子般形狀的巨石，風景秀麗。此外還有到訪沖繩傳統村莊模型的琉球村，可體驗古時候沖繩人的生活方式及琉球傳統文化。購物方面則有沖繩Outlet Mall Ashibinaa，集合70個世界級品牌，商品以原價的30~80%出售，可大買特買。而沖繩的離島石垣島，是日本最西南端的八重山群島之一。清澈的蔚藍色大海圍繞下，四周布滿美麗珊瑚礁，登上位於石垣市伊原間的「玉取崎展望台」就能看到石垣島極致美景。另一必到景點川平灣，擁有獨一無二的迷人海灘和獨特海中生態，被列為日本百景之一。體驗琉球文化可到八重山民俗村，村內有琉球服裝體驗、生活用具製作、風獅爺彩繪等活動。

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九州：名勝加大自然風光

至於往九州的航次會先到鹿兒島，當地的名勝仙巖園是薩摩藩藩主島津光久在1658年建造的別墅，採用以櫻島為假山、錦江灣作為池塘的「借景」手法，將雄偉壯麗景觀融入庭園景色之中。購物可到鹿兒島最熱鬧的購物街天文館商店街。之後會到宮崎著名景點鬼之洗板，該處因長期受海浪衝擊，露出海面的巖石被侵蝕得像洗衫板形狀，十分壯觀。而Sun Messe日南太陽花園內到處可見復活節島的摩艾石像，是全世界唯一獲授權可複製的地方，園內同時設有飲食場所和觀光牧場。長崎的哥拉巴園是絕美的西洋建築，可以俯視整個長崎港的美景。一家大細都啱玩的長崎企鵝水族館養有9種、約200隻企鵝，可近距離觀察牠們在巨大水槽中游泳或在地上漫步。行程最後會前往福岡，到訪太宰府天滿宮，每年有近700萬人前來參拜，祈求學業進步、袚除災難、家人平安。最後一擊到天神百貨商店街購物，保證滿載而歸！

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嶄新設施 娛樂無窮

皇家加勒比國際遊輪斥資100億港元打造的「海洋光譜號」樓高16層、總噸位達16.9萬噸，載客量達5,622人，共有2,137間尊貴客房。作為「超量子系列」的第一艘超級遊輪，海洋光譜號除了保留量子系列特色設施外，在客房、餐飲、娛樂和科技等也全面升級，亮點有獲「郵輪最高觀景台」健力士世界紀錄的「北極星觀景台North Star」，你可從海拔300英尺高處360度欣賞海上風光，享受恍如飛一般的「空中旅行」。也別錯過首個海上跳傘模擬器「甲板跳傘 RipCord by iFLY®」，玩家在教練指導下可在9米高的玻璃管內體驗如空中游泳般的刺激及興奮。喜歡滑浪的話，則要挑戰「甲板衝浪FlowRider®」，衝浪器的潮浪長達40呎。其他必玩設施還有結合高科技VR技術打造的海上多功能室內運動場Seaplex，內有海上碰碰車、滾軸溜冰場、射箭及籃球場，還有三大主題泳池、水療中心等。意猶未盡的話，可到「270度景觀廳 TWO70」觀賞海景，晚上會變成電子屏幕，化身多媒體劇院。

寫意戲水 極致放鬆

郵輪的娛樂設施同樣精彩，甲板船頭設有僅限成人的日光浴室游泳池，裝潢充滿熱帶風情，兩旁種滿棕櫚樹，可在這裏度過寫意時光。與此同時郵輪上亦設有兒童戲水區，到處都有水滑梯、攀岩及射水設施，保證小朋友可玩個痛快。也別錯過水療中心，透過美容護理和按摩享受極致放鬆。喜歡揮灑汗水的朋友，則可前往備有各種訓練器材的健身中心，場內同時提供由教練指導的瑜伽及普拉堤等課程，可邊眺望大海邊進行操練。

世界滋味 應有盡有

船上同時可盡享中、日、美、意等環球美食，焦點有由英國名廚Jamie Oliver經營的收費餐廳Jamie’s Italian，一嘗以新鮮時令食材烹調出精彩又時尚的意大利美食。追求新鮮感的話，則要到首間海上機器人酒吧，內有兩個機器人為你調製特色雞尾酒。郵輪上還有7間免費餐廳，包括郵輪上最大的餐廳「主餐廳」，提供早餐、午餐及晚餐，每日餐單都會更換。另有供應自助餐的帆船自助餐廳、呈上新鮮製作意式薄餅的索倫托披薩屋，還有戲水餐廳、熱狗屋、味好麵館及270度咖啡廳 Café @ TWO70。此外更有大董意境坊、海涵火鍋、主廚餐廳、泉-日本料理等多間來自全球各地的著名餐廳，總有一間啱你口味。

香港、日本（那霸、石垣島）6天郵輪假期/船票（RAHRO06/RAHRJ06Q）

出發日期：12月6、15日，2025年1月7日

郵輪假期內艙房$8,627起（二人一房每位計）、露台房$10,057起（二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票內艙房$5,927起（二人一房每位計）、露台房 $7,357起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

香港、日本（那霸）6天郵輪假期/船票（RAHRA06/06Q）

出發日期：12月29日

郵輪假期內艙房$9,457起（二人一房每位計）、露台房 $11,167起 (二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票內艙房$6,857起（二人一房每位計）、露台房 $8,567起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

日本（鹿兒島、宮崎、長崎、福岡）10天郵輪假期/船票

出發日期：12月20日

郵輪假期露台房$23,647起（二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票露台房$16,647起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返