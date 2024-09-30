近幾年本地的外賣文化相當盛行，偶然忙到癲，又或懶出門話，只要在網上，又或打個電話，外賣隨傳隨到。近日更有新菜單登場，無論是叫人送貨，又或有時間外賣自取，一樣吃得豐富。

即食沙律

香港人愛健康又想瘦身，沙律是其中一種選擇。新登場的沙律瓶品牌以原形食物入饌，當中包含5款口味，每個組合都含適量蛋白質、脂肪和碳水化合物。「綻放」內有煙熏三文魚、酸豆、車厘茄、帕爾馬芝士和迷你羅馬生菜，「靜謐」以煙熏鴨肉、多款蔬菜和米形意粉組合，再加上標明營養含量，令人一目了然。除了單瓶裝，也有3、4和7瓶套裝組合，折扣達76折。品牌還提供免費全港送貨服務，更加方便。

多款選擇

外賣唔一定食頹飯，沙田一間五星級酒店餅店於星期一至五推出全新外賣午餐，每日供應2款主菜，客人可揀選其一，再加羅馬式手工薄餅和特飲。14款主菜包括叉燒煎蛋加白飯、日式照燒三文魚蓋飯和芝士焗雞胸螺絲粉等會輪流供應。薄餅餅底以2款意大利小麥粉混合製成，味道有瑪格麗特、四重芝士、海鮮紅洋葱黑橄欖油和夏威夷薄餅等7款口味輪流供應，即時至9月30日外賣自取會有85折優惠。

自助餐盒

近年流行「開箱」，打開盲盒的一刻夠晒喜刺激。尖東五星級酒店推出自助餐盒概念，早前烘焙店會將麵包和蛋糕製成神秘盒子在本地食品節約應用程式平台上售賣，近日服務擴展至自助餐廳，每日中午和晚上指定時間，客人透過應用程式訂購，可揀選肉類、海鮮、素食或清真4款種類，30分鐘內便可享用由廚師挑選的指定主題自助餐飲，盒子選用本土品牌的可降解容器，讓各位品嘗到驚喜的自助餐美食。