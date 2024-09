韓團BLACK PINK成員Lisa昨日(29日)在美國紐約演出大型音樂節後,被拍得與緋聞富貴男友Frederic Arnault約會撐枱腳。Lisa雖從未承認戀情,但兩人多次拍拖被捕獲,甚至經常與男方家人一起聚會,感情十分穩定。

昨日Lisa在音樂節上首度演繹本周五推出的新歌《MOONLIT FLOOR》,疑憑歌寄意,向男友高調示愛,Lisa在新歌中唱到「Green-eyed,French boy got me trippin' .How your skin is always soft. How your kisses always hit.(碧綠眼睛的法國男孩讓我着迷,你的肌膚總是那麼柔軟,你的吻總是那麼深。)」副歌部分亦唱道「Kiss me under the Paris twilight.(在巴黎暮光下吻我)」描寫的似乎便是兩人甜蜜約會的情景。